Revelan fuerte discusión entre Enrique y referente de Alianza que provocó su salida: "Se mecharon"

Alianza Lima vive uno de sus momentos más tensos de la temporada, luego de haber perdido el título de la Liga 1 y teniendo que disputar los playoffs para poder clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En medio de ese panorama, salió a la luz la noticia de una discusión protagonizada por Guillermo Enrique y uno de los jugadores más importantes del plantel.

Durante el programa ‘Palabra de Hincha’, el periodista Jorge Solari lanzó una inesperada revelación sobre el ambiente en el vestuario blanquiazul en la recta final de la temporada. Según señaló, Guillermo Enrique protagonizó un fuerte encontronazo durante una práctica con uno de los referentes del plantel: Paolo Guerrero.

Solari indicó que no puede asegurarse si llegó a producirse una pelea a golpes entre ambos jugadores, pero sí confirmó que fue una discusión intensa, dejando en evidencia el tenso clima que se vive en Matute. Del mismo modo, se desconoce el motivo de la pelea.

"Hay ejemplos más recientes como Paolo Guerrero y Guillermo Enrique. En un partido de práctica se mecharon, se recontra mecharon. A golpes no puedo afirmarlo pero sí tengo entendido que tuvieron un encontrón", reveló el periodista.

Video: Palabra de Hincha

Asimismo, Solari remarcó la complicada interna que atraviesa Alianza Lima: "Esa es una muestra de la poca paciencia que hay en Alianza Lima. Ya todo está con los cables pelados, cualquier cruce provoca una explosión que no es usual en un plantel".

Guillermo Enrique no continuará en Alianza Lima para el 2026

Esta revelación también alimenta la polémica y explicaría la inminente salida del lateral argentino para el 2026, luego de que la dirección deportiva decidiera no adquirir su pase, pese a que tenido un buen rendimiento.

Tal como lo adelantó la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa 'Hablemos de MAX', Alianza Lima optó por no renovar su vínculo y prescindir de sus servicios para la próxima temporada. En consecuencia, Guillermo Enrique deberá regresar a Gimnasia y Esgrima, club dueño de su carta pase.