¡Confirmado! Alianza Lima remece el mercado de pases fichando a ex Sporting Cristal: "Acuerdo"

Alianza Lima ya empezó las gestiones para la siguiente temporada, con el objetivo de volver a levantar el título de la Liga 1 y hacer un papel notable en la Copa Libertadores. Por ello, la directiva está en la búsqueda de fichajes que potencien su plantel y se confirmó que acaban de cerrar un acuerdo con un exjugador de Sporting Cristal. ¿De quién se trata?

Alianza Lima fichará a exjugador de Sporting Cristal

Cristian Carbajal se ha convertido en uno de los jugadores que más interés genera en tienda blanquiazul. El lateral izquierdo atraviesa el mejor momento de su carrera tras dejar Sporting Cristal y consolidarse en Sport Boys, donde su nivel lo llevó incluso a ser convocado a la selección peruana.

Después de dos sólidas temporadas con la ‘Misilera’, Carbajal está listo para dar un nuevo salto profesional al firmar por Alianza Lima. Así lo adelantó el periodista Gerson Cuba, quien señaló que ya existe un acuerdo entre ambos clubes y que la operación se oficializará en los próximos días.

Cristian Carbajal será jugador de Alianza Lima para el 2026.

"Existe un acuerdo entre Sport Boys y Alianza Lima por el traspaso de Cristian Carbajal. La próxima semana se hará efectiva la cláusula y, de no mediar ningún inconveniente, el lateral izquierdo sería el segundo refuerzo del cuadro íntimo para la temporada 2026", informó en su cuenta de 'X'.

Con esta gestión, Alianza Lima asegura su segundo fichaje de cara a la temporada 2026, luego de haber concretado también la llegada del lateral de ADT de Tarma, D’Alessandro Montenegro.

Cristian Carbajal dejó Sporting Cristal y brilló en Sport Boys

Cristian Carbajal fue considerado una de las grandes promesas de Sporting Cristal, club en el que se formó y donde debutó profesionalmente en 2019, aunque solo alcanzó a disputar dos encuentros. Al no lograr consolidarse, encadenó varias cesiones hasta que, en 2023, se desvinculó definitivamente de la institución celeste para firmar por Sport Boys.

Con la camiseta rosada, el lateral encontró una gran regularidad y se convirtió en una de las principales figuras del plantel, acumulando 86 partidos, la mayoría como titular, donde marcó 2 goles y brindó 10 asistencias.

¿Cuán vale Cristian Carbajal?

Luego de haber sido convocado con la selección peruana, Transfermarkt aumentó la cotización de Cristian Carbajal hasta los 350 mil euros, siendo la cifra más alta de su carrera. Además, teniendo en cuenta su proyección, es probable que siga en aumento.