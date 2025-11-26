Sporting Cristal oficializó por todo lo alto a exguardameta de Alianza Lima: "Una temporada"

Sporting Cristal ya arrancó con la planificación de su plantel para competir en la Liga Femenina 2026, por ello, la directiva del club celeste viene definiendo el futuro de sus futbolistas. Bajo ese escenario, la institución bajopontina anunció la firma de contrato con una exguardameta de Alianza Lima. ¿Quién es?

Sporting Cristal firmó contrato con exguardameta de Alianza Lima

Fernanda Lizárraga, arquera peruana acordó su permanencia en el Rímac por toda la próxima temporada. El elenco cervecero hizo oficial la continuidad de la joven figura en sus redes sociales, pensando en ser protagonista y firme candidato a ganar el título nacional.

"¡Seguirá en el arco! Fernanda Lizárraga continuará por una temporada más en la portería celeste", indicó Sporting Cristal Femenino en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Fernanda Lizárraga seguirá en Sporting Cristal para el 2026

Es válido mencionar que, la deportista nacional dejó las filas de Alianza Lima a finales del 2024 ya que no se encontraba en los planes del club, fue así como a lo largo de esta temporada ha venido alternando en el arco celeste, junto con Erica Correa, quien también se sumó al cuadro liderado por Vivian Ayres a inicios de año.

Además de su paso por el 'equipo del pueblo', Fernanda Lizárraga defendió los colores de Academia Deportiva Cantolao, e incluso la Universidad César Vallejo durante el 2022.

Su experiencia fue clave para que la talentosa guardameta sea convocada a la selección peruana femenina tanto en amistosos, y competiciones internacionales con la 'Bicolor'.