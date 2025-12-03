Cristal reveló el estado de salud de Christofer Gonzáles: ¿Llegará para la vuelta ante Alianza?

Christofer Gonzáles fue una de las grandes bajas para los playoffs en Sporting Cristal y ahora se dio a conocer una excelente noticia que podría marcar la diferencia de cara al partido de vuelta en el Estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima cerrará la llave ante su hinchada, pero la llave está abierta tras el empate en el Nacional.

Tras la baja de Luis Abram, en Sporting Cristal esperan con ansias el regreso de su figura Christofer Gonzáles para reforzar el once titular. El último parte médico del jugador ha traído un poco de esperanza a la hinchada 'celeste' que se ilusiona con su retorno a las canchas.

Sporting Cristal revela el estado de salud de Christofer Gonzáles

A través de un comunicado de prensa, Sporting Cristal adelantó cuál es el estado de salud de Christofer 'Canchita' Gonzáles y cómo se está progresando en su recuperación. Aunque no afirmaron que podría estar de regreso ante Alianza Lima, todo apunta a ser favorable para su regreso.

"Continúa bajo un tratamiento conservador y un proceso de rehabilitación. En los últimos días ha evidenciado una evolución muy favorable, permitiendo el inicio de trabajos lineales en campo como parte de su progresión funcional", señalan en su pronunciamiento. "El Área de Salud y Rendimiento del club continuará monitoreando de manera permanente la evolución de ambos futbolistas", agregaron.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal y Alianza Lima?

El partido de vuelta entre Sporting Cristal y Alianza Lima se jugará el sábado 6 de diciembre a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio de Matute en La Victoria. Al término del encuentro se podrá conocer al rival de Cusco FC para definir al dueño del cupo de Perú 2 en la Libertadores.