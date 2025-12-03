Carlos Galván dejó fuerte calificativo sobre Felipe Vizeu y nombró a Hernán Barcos: "Es..."

Alianza Lima y Sporting Cristal disputaron la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 en el Estadio Nacional, dejando como resultado 1-1. El partido tuvo muchas emociones en ambas áreas, una de las más comentadas fue la que protagonizó Felipe Vizeu, quien falló de forma increíble el gol para los celestes.

Y es que el atacante brasileño quedó solo ante el guardameta Guillermo Viscarra, pero se resbaló y desperdició una clara ocasión de anotar para el conjunto rimense. En ese contexto, el exfutbolista de Universitario, Carlos ‘Negro’ Galván se pronunció y puso por encima del mencionado jugador a Hernán Barcos, quien fue de mucha ayuda para los blanquiazules luego de su ingreso.

¿Qué dijo el ‘Negro’ Galván sobre Felipe Vizeu?

Fue durante la reciente edición de ‘A Presión’ donde los panelistas analizaban el partido y el exzaguero de Universitario resaltó la capacidad del ‘Pirata’, comparándolo con Felipe Vizeu: “¿Cómo no lo van a poner? Barcos zurdo, solamente pegándole con la izquierda, es más que el brasileño ese (Vizeu). Malísimo".

Cabe mencionar que el atacante extranjero no ha podido cumplir una buena temporada en el conjunto del Rímac, generando debate entre los hinchas en más de una ocasión. Caso contrario fue lo que pasó con el ‘Pirata’, quien se convirtió en uno de los atacantes más determinantes de la Liga 1.

A poco de disputarse la vuelta de los playoffs entre blanquiazules y celestes, algunos futbolistas se han convertido en tema de discusión debido a su particular presente.