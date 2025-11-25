0
Galván dejó 'picante' respuesta a Riveros, Di Benedetto y Corzo: "Me puede lustrar..."

Carlos Galván rompió su silencio y le contestó fuerte a los actuales defensores de Universitario. Recordemos que el 'Negro' fue campeón nacional con la 'U' en 2009.

Carlos Galván no se calló y les respondió a los defensores de Universitario
Tras ser figuras en el tricampeonato de Universitario de Deportes, Matías Di Benedetto, Aldo Corzo y Williams Riveros visitaron a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el set de Enfocados. Una de los momentos más polémicos de la entrevista fue cuando a 'Tarzán' le preguntaron si era mejor que Carlos Galván.

PUEDES VER: Se reveló la verdadera razón por qué Jorge Fossati puede dejar Universitario: "Distancia..."

"Sí me molesta que salga hablar esa persona (Galván). Aparte no nos podemos comparar, él es histórico por un título (con Universitario), yo tengo tres", había dicho el paraguayo.

Además, Corzo señaló que en el título del 2009, el 'Negro' no fue tan importante como John Galliquio en aquella defensa que le ganó la final nacional a Alianza Lima.

"Riveros, porque ha ganado un tricampeonato con la ‘U’, Galván ganó uno (2009), yo estaba ahí. Para mí, ese año el verdadero crack en la defensa fue (John) Galliquio, era el bravo. Galván bien, pero Galliquio estaba alto", puntualizó.

Galván le respondió a Di Benedetto, Riveros y Corzo

En la última emisión del programa A Presión, Carlos Galván dejó una fuerte y sarcástica respuesta a Matías Di Benedetto, Williams Riveros y Aldo Corzo.

"Déjame contestar. Uno me puede atar los cordones, el otro lustrar los zapatos y el otro cambiar los toperoles", sentenció el popular 'Negro'.

