Jugador de Universitario que es pretendido por un histórico se despidió de su club: "Gracias"
Destacado futbolista peruano de Universitario causó sorpresa en la hinchada merengue al despedirse de su club a final de la temporada 2025. ¿A quién nos referimos?
El Torneo Clausura 2025 llegó a su fin, y de esta manera, algunos jugadores empiezan a despedirse de sus equipos con el objetivo de iniciar un nuevo desafío profesional la próxima temporada. Gustavo Dulanto, futbolista de Universitario, quien reforzó a ADT a mitad de año le dijo adiós al cuadro de altura con un emotivo mensaje.
Futbolista de Universitario pretendido por rival de la Liga 1 se despidió de su club
Mediante sus redes sociales, el defensa nacional agradeció la oportunidad de haber defendido la camiseta del elenco tarmeño, y pese a no haber conseguido una clasificación a un torneo internacional, el zaguero de 30 años dejó en claro que siempre dio su mejor esfuerzo con el equipo.
"Fueron 4 meses bastante intensos en una nueva experiencia que me dio el fútbol. Lastimosamente no se logró el objetivo grupal, pero me voy con la tranquilidad de haber dejado todo en el campo, hasta haber jugado desgarrado las últimas 3 semanas", señaló en su cuenta oficial de Instagram.
Gustavo Dulanto se despide de ADT de Tarma esta temporada/Foto: Instagram
Así también, Dulanto se dirigió a toda la hinchada de ADT y expresó su eterna gratitud por el apoyo que le brindaron a lo largo de los últimos partidos esta temporada.
"Gracias ADT por confiar en mí, siempre los tendré en mi corazón y también a toda la gente de Tarma que me hizo saber su cariño en las calles. Gracias Dios por todo lo que me das. Arriba Tarma 'La Perla de los Andes'", acotó.
Cienciano tiene en la mira a Gustavo Dulanto para el 2026
Según la información que brindaron los periodistas Ernesto Jerónimo Macedo y Gustavo Adrianzén en sus redes sociales, el ex Sheriff Tiraspol de Moldavia está en órbita de Cienciano del Cusco para que sea su flamante refuerzo para el 2026.
Los números de Gustavo Dulanto con ADT esta temporada
'Pochito' Dulanto fue una de las contrataciones de ADT de Tarma para el Torneo Clausura 2025. Tras su llegada al plantel, el experimentado defensa disputó 14 partidos, además, anotó un golazo desde media cancha contra UTC, el cual para muchos hinchas viene siendo una de las mejores anotaciones del año.
