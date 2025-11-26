Calcaterra elogió a DT campeón de Sudamericana en medio de posible salida de Fossati: "Buen..."

Universitario de Deportes cerró la temporada 2025 coronándose tricampeón de la Liga 1 y consolidando su dominio en el fútbol peruano. Sin embargo, no todo es festejo, ya que el club corre el riesgo de quedarse sin Jorge Fossati en el banquillo para el próximo año. En medio de esta incertidumbre, Horacio Calcaterra sorprendió al elogiar a un entrenador que fue campeón de la Copa Sudamericana.

Horacio Calcaterra elogió a DT campeón de Copa Sudamericana

Carlos Compagnucci estuvo al mando de Universitario en la temporada 2022, aunque su ciclo duró apenas un año debido a los resultados irregulares, lo que derivó en su salida a mediados del 2023. En una reciente entrevista con 'Dsports', Horacio Calcaterra fue consultado sobre cómo se vivió internamente la desvinculación del entrenador.

Ante ello, el volante nacionalizado peruano sorprendió al elogiar a Compagnucci, destacando su metodología de trabajo y asegurando que es uno de los técnicos que más lo ha marcado en su carrera. Unas declaraciones que llaman la atención, sobre todo en un momento en el que la posible salida de Jorge Fossati mantiene en vilo a todo el entorno crema.

"Con Carlos (Compagnucci) el equipo andaba bien, aunque no se dieron los resultados. A mi me hubiese gustado tenerlo un tiempo más porque era un técnico que me ha dejado cosas y de buen trabajo. Él se había quedado sin fuerzas, porque venía del año anterior, con él llegabamos mucho pero también nos lastimaban", expresó.

Cabe recordar que ‘Calca’ llegó a Universitario en la temporada 2023, por lo que compartió alrededor de seis meses de trabajo con Carlos Compagnucci al mando del plantel. Tras la salida del estratega argentino, se dio inicio al ciclo de Jorge Fossati en Ate, etapa en la que el volante también logró consolidarse como una pieza importante en el mediocampo crema.

Carlos Compagnucci salió campeón de la Copa Sudamericana

Luego de su salida de la escuadra merengue, la carrera de Carlos Compagnucci ha ido en ascenso al punto que acaba de salir campeón de la Copa Sudamericana 2025 con Lanús. Aunque no fue el DT principal, su labor como técnico asistente resultó vital para la victoria de la escuadra argentina.

Carlos Compagnucci salió campeón de la Copa Sudamericana 2025 con Lanús Foto: AFP

¿Jorge Fossati seguirá en Universitario para el 2026?

Tras las múltiples declaraciones poniendo en duda su continuidad al mando del equipo crema, Jorge Fossati ya se reunió con la directiva de Universitario para concretar su permanencia en el banquillo. Una reunión que terminó siendo fructífera, aunque aún no hay nada cerrado.

“¡Primera reunión positiva con Jorge Fossati! Universitario ya tuvo una primera charla con el técnico uruguayo y la sensación es que 'hay comunión de ideas en varios aspectos'. Se habló de políticas y proyecciones, y hasta el momento no existen diferencias sustanciales. Además, quedan descartados los rumores que indicaban que Fossati había solicitado autonomía total en el ámbito deportivo”, indicó el periodista Gustavo Peralta