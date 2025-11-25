Se realizó la reunión que definirá la continuidad de Jorge Fossati en Universitario: "No..."

La Liga 1 2025 terminó y con ello una nueva temporada llegó a su fin para Universitario de Deportes que pudo conseguir el tricampeonato. El próximo reto será lograr el ‘Tetra’ y llegar lejos en la Copa Libertadores 2026. Para ello se deberá definir la situación de Jorge Fossati.

La expectativa por conocer el futuro del estratega uruguayo en la ‘U’ creció en los últimos días, pues se conoció que tras el encuentro ante Los Chankas, partido de la última fecha del Torneo Clausura, se iba llevar a cabo una reunión. Finalmente esta se desarrolló este martes y los primeros detalles se dieron a conocer.

¿Qué pasó en la reunión entre Jorge Fossati y Universitario?

“¡Primera reunión positiva con Jorge Fossati! Universitario ya tuvo una primera charla con el técnico uruguayo y la sensación es que “hay comunión de ideas en varios aspectos”. Se habló de políticas y proyecciones, y hasta el momento no existen diferencias sustanciales. Además, quedan descartados los rumores que indicaban que Fossati había solicitado autonomía total en el ámbito deportivo”, informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X.

(Video: Gustavo Peralta)