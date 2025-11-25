- Hoy:
- Partidos de hoy
- Manchester City vs Bayer Leverkusen
- Chelsea vs Barcelona
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Pieza clave en el tri de la 'U' dio firme revelación que sorprende a hinchas: "No tengo contrato"
Fue fundamental para la obtención del tricampeonato de Universitario y ahora revela que no tiene contrato con la escuadra merengue. ¿De quién se trata?
Universitario de Deportes busca seguir con una buena campaña en el 2026 y luchar por el tetracampeonato nacional de la Liga 1. Sin embargo, al término de la temporada, una pieza clave en el 'Tri' impactó en los hinchas al señalar que no tiene un vínculo con los cremas.
PUEDES VER: Se fue de Universitario y ahora remece el mercado firmando por Comerciantes Unidos el 2026
Sebastián Avellino, preparador físico extranjero brindó una reciente entrevista con el periodista Wilmer Robles y relató cómo fue que participó junto con el resto del comando técnico en los entrenamientos del club estudiantil a lo largo de la presente temporada.
A diferencia de años anteriores, el uruguayo trabajó a distancia con el cuadro merengue y ahora desde su natal país, aseguró que lo hizo por el compromiso y cariño que le tiene al actual estratega Jorge Fossati.
Sebastián Avellino fue clave para el tricampeonato de Universitario
"Cabe resaltar de que en estos momentos yo no estoy con contrato en la 'U', lo hago simplemente porque somos una gran familia. Siempre se lo advertí a Jorge (Fossati) que mientras tocara esta situación iba a estar desde donde pudiera, ayudándolos y así fue", sostuvo.
(Video: YouTube - Wilmer Robles)
En esa misma línea, Avellino reiteró todo su cariño por el tricampeón del fútbol peruano, y agregó que algunos temas familiares no hicieron posible su regreso al Perú para llevar a cabo sus labores este 2025.
"Va más allá de la situación laboral, este es un caso especial porque la verdad que queremos muchísimo a este gran club que es Universitario, se pone por encima algo casi familiar, nos queremos y nos llevamos así como una gran familia en todos los países donde nos ha tocado trabajar", acotó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90