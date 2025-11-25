Pieza clave en el tri de la 'U' dio firme revelación que sorprende a hinchas: "No tengo contrato"

Universitario de Deportes busca seguir con una buena campaña en el 2026 y luchar por el tetracampeonato nacional de la Liga 1. Sin embargo, al término de la temporada, una pieza clave en el 'Tri' impactó en los hinchas al señalar que no tiene un vínculo con los cremas.

Sebastián Avellino, preparador físico extranjero brindó una reciente entrevista con el periodista Wilmer Robles y relató cómo fue que participó junto con el resto del comando técnico en los entrenamientos del club estudiantil a lo largo de la presente temporada.

A diferencia de años anteriores, el uruguayo trabajó a distancia con el cuadro merengue y ahora desde su natal país, aseguró que lo hizo por el compromiso y cariño que le tiene al actual estratega Jorge Fossati.

Sebastián Avellino fue clave para el tricampeonato de Universitario

"Cabe resaltar de que en estos momentos yo no estoy con contrato en la 'U', lo hago simplemente porque somos una gran familia. Siempre se lo advertí a Jorge (Fossati) que mientras tocara esta situación iba a estar desde donde pudiera, ayudándolos y así fue", sostuvo.

(Video: YouTube - Wilmer Robles)

En esa misma línea, Avellino reiteró todo su cariño por el tricampeón del fútbol peruano, y agregó que algunos temas familiares no hicieron posible su regreso al Perú para llevar a cabo sus labores este 2025.

"Va más allá de la situación laboral, este es un caso especial porque la verdad que queremos muchísimo a este gran club que es Universitario, se pone por encima algo casi familiar, nos queremos y nos llevamos así como una gran familia en todos los países donde nos ha tocado trabajar", acotó.