0
Pieza clave en el tri de la 'U' dio firme revelación que sorprende a hinchas: "No tengo contrato"

Fue fundamental para la obtención del tricampeonato de Universitario y ahora revela que no tiene contrato con la escuadra merengue. ¿De quién se trata?

Solange Banchon
Pieza clave del tricampeonato de Universitario lanzó fuerte revelación desde Uruguay
Pieza clave del tricampeonato de Universitario lanzó fuerte revelación desde Uruguay | Foto: Universitario
Universitario de Deportes busca seguir con una buena campaña en el 2026 y luchar por el tetracampeonato nacional de la Liga 1. Sin embargo, al término de la temporada, una pieza clave en el 'Tri' impactó en los hinchas al señalar que no tiene un vínculo con los cremas.

Ex Universitario firmó contrato con Comerciantes Unidos para el 2026

PUEDES VER: Se fue de Universitario y ahora remece el mercado firmando por Comerciantes Unidos el 2026

Sebastián Avellino, preparador físico extranjero brindó una reciente entrevista con el periodista Wilmer Robles y relató cómo fue que participó junto con el resto del comando técnico en los entrenamientos del club estudiantil a lo largo de la presente temporada.

A diferencia de años anteriores, el uruguayo trabajó a distancia con el cuadro merengue y ahora desde su natal país, aseguró que lo hizo por el compromiso y cariño que le tiene al actual estratega Jorge Fossati.

Sebastián Avellino

Sebastián Avellino fue clave para el tricampeonato de Universitario

"Cabe resaltar de que en estos momentos yo no estoy con contrato en la 'U', lo hago simplemente porque somos una gran familia. Siempre se lo advertí a Jorge (Fossati) que mientras tocara esta situación iba a estar desde donde pudiera, ayudándolos y así fue", sostuvo.

En esa misma línea, Avellino reiteró todo su cariño por el tricampeón del fútbol peruano, y agregó que algunos temas familiares no hicieron posible su regreso al Perú para llevar a cabo sus labores este 2025.

"Va más allá de la situación laboral, este es un caso especial porque la verdad que queremos muchísimo a este gran club que es Universitario, se pone por encima algo casi familiar, nos queremos y nos llevamos así como una gran familia en todos los países donde nos ha tocado trabajar", acotó.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

