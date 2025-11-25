Raúl Fernández se rindió ante flamante incorporación de Universitario para el 2026: "Me gusta"

Universitario cerró oficialmente la temporada 2025 siendo tricampeón del fútbol peruano. Ahora los merengues completarán sus entrenamientos hasta fin de mes, y luego tendrán vacaciones pensando en la pretemporada 2026. Paralelamente, la directiva ya trabaja en renovaciones, fichajes y regresos con miras al próximo año.

Raúl Fernández elogió a refuerzo de Universitario para la temporada 2026

Uno de los jugadores que tendrá que volver a tienda crema tras su préstamo a Banfield de Argentina es Diego Romero. Como se recuerda, el portero peruano tuvo su primera experiencia en el extranjero este año, sin embargo estuvo lejos de tener el protagonismo que esperaba con el 'Taladro'.

Diego Romero se perfila para reforzar a Universitario el 2026/Foto: X

Bajo esa premisa, el exguardameta peruano, Raúl Fernández señaló que Romero posee grandes condiciones para ser titular con Universitario en la temporada 2026, además, indicó que la actual dirigencia debe apostar por figuras de las canteras y que se sientan identificados con el equipo crema.

"Para mí, yo creo que Diego Romero es el que suena. La directiva tiene que ver si viene Romero o deja a Britos. A mí me gusta más Romero, aparte porque es de la casa. Hay que seguir sacando arqueros en la 'U'. Ahí salió, Llontop, José Carvallo, Yo, Diego tiene la posibilidad de no solo ser profesional, sino también consolidarse en el club porque creo que tiene las cualidades", expresó 'Superman'.

Así también, Fernández precisó que Diego Romero reúne todo el perfil para ser el principal reemplazo del actual golero titular Pedro Gallese en la 'Bicolor', pero para que ello suceda, primero necesita tener mayor rodaje.

"Con continuidad, por supuesto, que debe hacerlo bien. Para mí es el arquero que puede ser el de la selección peruana. Para mí ese es el orden (segundo arquero de Gallese). Creo que la directiva debió respaldarlo en ese aspecto y si no, hacerlo ir a un lugar donde juegue no solo que vaya", acotó.

Diego Romero tiene contrato con Universitario hasta 2027

Es válido recordar que el futbolista de 24 años tiene un vínculo contractual con Universitario de Deportes hasta diciembre de la temporada 2027. Además, según el portal Transfermarkt, registra un valor de 700 mil euros en el mercado de pases tras su actualidad deportiva.