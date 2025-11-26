Flores se rindió en elogios ante figura que firmó por Universitario hasta 2027: "Colombiano..."

Universitario de Deportes cerró una temporada de ensueño donde se consagraron como tricampeones de la Liga 1. Sin embargo, como dicta su historia, los cremas buscan seguir en ese ritmo rumbo al 'tetra'. Con ese objetivo en mente, la directiva busca armar un plantel de gran nivel y Edison Flores sorprendió al destacar a un atacante colombiano que firmó un contrato extenso con la 'U'.

Edison Flores elogió a colombiano que firmó por Universitario hasta 2027

Durante una entrevista con el programa 'Fútbol Champán', el popular ‘Orejas’ analizó el plantel de Universitario y fue consultado por los jóvenes talentos que más lo han sorprendido en el equipo crema. En ese contexto, Edison Flores mencionó algunos nombres y puso especial énfasis en Sebastián Osorio, un extremo colombiano de apenas 17 años.

Flores indicó que Osorio se encuentra en proceso de obtener la nacionalidad peruana y no dudó en elogiar sus condiciones. Destacó su velocidad, agilidad y, sobre todo, su capacidad para encarar y eludir rivales, cualidades que han llamado poderosamente su atención.

Video: Fútbol Champán - YouTube

“Hay un chico colombiano que ahora va a nacionalizarse, Sebastián Osorio. Es un extremo picante. Ha entrenado con nosotros mucho tiempo, es rapidísimo, ligero, encarador. Es difícil de ver uno así en la ‘U’ y obviamente rescato eso”, señaló el atacante merengue.

¿Quién es Sebastián Osorio, colombiano que firmó por Universitario?

Sebastián Osorio es un futbolista de 17 años nacido en Colombia y que se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados en las divisiones menores de Universitario, teniendo un gran rendimiento en la Liga 3. Recientemente, Osorio ha sido designado para apoyar al equipo que disputa el Torneo Sub-18, donde acaba de marcar en la última victoria ante Alianza Universidad.

Sebastián Osorio destaca con las divisiones menores de Universitario.

Cabe señalar que su gran rendimiento también ha despertado la atención de la selección peruana, que ve en el extremo izquierdo un gran potencial para el futuro. Por lo que ya empezaron a gestionar su nacionalización para que pueda ser convocado con la 'Bicolor'.

Sebastián Osorio firmó contrato profesional con Universitario

La directiva merengues es consciente de la gran proyección que tiene Sebastián Osorio, por lo que a inicios de esta temporada, aseguró su continuidad haciendo un contrato duradero hasta finales de 2027.