Universitario analiza fichaje de argentino que brilla en Chile y vale casi un millón: "Volante..."

Universitario de Deportes finalizó la temporada consagrándose como tricampeón nacional y manteniendo una hegemonía en el fútbol nacional. Los cremas buscan seguir consiguiendo hazañas y quieren lograr el 'tetra' para el 2026; por ello, analizan meticulosamente los refuerzos para potenciar su plantel. En ese sentido, se conoció que han mostrado interés en un volante argentino que la rompe en Chile.

Los cremas son plenamente conscientes de la exigencia que implica afrontar, de manera paralela, la Liga 1 y la Copa Libertadores, por lo que no pueden fallar en la elección de sus refuerzos para el 2026. En ese contexto, el periodista Gustavo Peralta reveló que la directiva merengue ha puesto la mirada en Matías Palavecino, actual jugador de Coquimbo Unido.

Según detalló Peralta, el volante argentino figura entre los nombres apuntados por la dirigencia de Universitario, aunque todavía no existe una oferta formal. Aun así, destacó que Palavecino atraviesa un gran momento en el campeón chileno, donde resalta por su polifuncionalidad y regularidad.

Matías Palavecino interesa en en Universitario para el 2026. Foto: Matías Palavecino IG

“El argentino Matías Palavecino es otro jugador que interesa en Universitario de Deportes. Está en el radar, pero aún no se ha presentado propuesta. Tiene 27 años y es un volante creativo, zurdo, con la capacidad de jugar también por las bandas. Actualmente es una de las figuras de Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno”, informó el comunicador en su cuenta de X.

No obstante, Gustavo Peralta también precisó que no es la única alternativa que maneja la institución, pues el uruguayo Gonzalo Nápoli también aparece como una opción dentro del plan de fichajes.

Matías Palavecino destaca en Chile

Matías Palavecino viene firmando una campaña sobresaliente con Coquimbo Unido, donde ha logrado continuidad y minutos de calidad: suma 37 partidos en el 2025. El volante argentino se ha consolidado como una de las figuras del fútbol chileno al registrar 20 participaciones de gol (7 tantos y 13 asistencias), números que reflejan su influencia y jerarquía.

¿Cuál es el valor de mercado de Matías Palavecino?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Palavecino ha incrementado considerablemente su valor desde su llegada a Coquimbo Unido. Actualmente, su cotización se sitúa en torno al millón, con 800 mil euros como cifra referencial, el punto más alto de su carrera y con proyección a seguir aumentando.

Matías Palavecino: trayectoria deportiva