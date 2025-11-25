Universitario puede dar el golpe fichando a seleccionado de más de 1 millón, señalan en Uruguay

Novedades en Ate. Desde Uruguay indicaron que Universitario de Deportes tiene en la mira a un joven mediocampista para potenciar el equipo merengue de cara a la Liga 1 2026 y Copa Libertadores.

En Uruguay revelan que Universitario tiene en la mira a talentoso jugador

De acuerdo a la información que brindó el periodista Sebas Giovanelli en sus redes sociales, el volante Gonzalo Napoli, de Liverpool de Uruguay se encuentra en carpeta del elenco estudiantil. La llegada del futbolista de 25 años depende únicamente si Jorge Fossati, actual estratega permanece en el club la próxima temporada.

"Si Fossati continúa en Universitario de Perú, es probable el pase de Gonzalo Napoli para ser el nuevo jugador del club", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Gonzalo Napoli puede llegar a Universitario para la temporada 202

Universitario interesado en el fichaje de volante uruguayo para 2026

En esa misma línea, el periodista Gustavo Peralta agregó que el ex Defensor Sporting también estuvo en órbita del conjunto de Ate hace dos temporadas, y hoy en día es un jugador que suena fuerte para el próximo año.

"Uno de los nombres que interesa en la 'U' es el uruguayo Gonzalo Napoli. No es un nombre nuevo para la 'U', en el 2023 (Manuel) Barreto lo quiso, estuvo cerca, terminaron llegando otros jugadores pero estuvo cerca y gusta bastante. Volante de muy buen pie", precisó el comunicador en el programa 'Hablemos de MAX'.

Gonzalo Napoli fue convocado a la selección uruguaya Sub 17 y Sub 20

Debido a su destacado nivel, el pivote extranjero recibió la convocatoria para la selección uruguaya Sub 17 y Sub 20 en las temporadas 2016 y 2018. Mientras tanto, esta temporada, Napoli registra 35 partidos oficiales con los 'Negriazules', además 3 asistencias de gol y un aproximado de 2468 minutos.

Valor en el mercado de Gonzalo Napoli

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, el también interior izquierdo se cotiza en 1.20 millones de euros en el mercado de pases, luego de la última actualización. Su más alto valor (1.50 millones de euros) lo obtuvo en el 2023 durante su paso por Liverpool FC Montevideo y Club León FC de México)