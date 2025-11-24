- Hoy:
Sonó como delantero estrella de Universitario, pero Sporting Cristal busca arrebatárselo
Sporting Cristal quiere dar el golpe sobre la mesa en el mercado y apunta a fichar a un delantero que fue relacionado con Universitario de Deportes para la Liga 1 del 2026.
Sporting Cristal está en búsqueda de las mejores figuras para la próxima temporada de la Liga 1 2026, por lo que apunta a un delantero que estuvo en el radar de Universitario de Deportes a mitad de temporada. Nos referimos a Facundo Callejo, máximo goleador del fútbol peruano en el 2025.
Sporting Cristal quiere el fichaje de Facundo Callejo para el 2026
El periodista Julio Peña anunció a través de su programa 'Fútbol Excitante' que la dirigencia de Sporting Cristal tiene como objetivo principal fichar al delantero de Cusco FC, Facundo Callejo.
"Yo tengo información de Cristal. Se han reunido hace mucho y la única opción para el 9 es Callejo y van a ir con todo por él", afirmó el también productor.
Video: Roro Network
Esta información fue revalidada por el comunicador Diego Rebagliati, quien también afirmó que el cuadro rimense tiene como prioridad la incorporación de Facundo Callejo como 9 de Cristal.
"La prioridad de Cristal era Callejo, a quien iban con todo. Y creo que tiene una cláusula no muy alta. Le han renovado el contrato, pero pienso que en el transcurso de este año la cláusula sigue siendo la del contrato anterior", afirmó el periodista a través de su programa 'Los R3ba'.
Video: Jesús Alzamora
Lo revelado por Rebagliati es una clara señal de que Sporting Cristal no quiere volver a tropezar con la búsqueda de su nuevo delantero, por lo que están interesados totalmente en el máximo goleador de la Liga 1 2025, Callejo.
Además, el comunicador mencionó que la cláusula de salida del futbolista de Cusco FC no es tan elevada y mantiene los términos del contrato anterior, por lo que este fichaje podría darse antes de acabar la actual temporada.
Sporting Cristal desea fichar a Facundo Callejo, delantero de Cusco FC.
Cabe mencionar que en este 2025, Facundo Callejo ha sido clave para que el cuadro cusqueño logre clasificar a la Copa Libertadores a través de sus 24 goles entre el Torneo Apertura y Clausura.
