Williams Riveros se rinde ante futbolista que se incorporará a Universitario el 2026: "Increíble"

Futbolista ya entrena en Campo Mar y se perfila para integrar el primer equipo de Universitario en el 2026. Williams Riveros llenó de elogios a jugador.

Diego Medina
Williams Riveros se refirió a futbolista que se sumará al primer equipo de Universitario.
Williams Riveros se refirió a futbolista que se sumará al primer equipo de Universitario. | Foto: Enfocados
Universitario de Deportes cerró el año 2025 siendo tricampeón del fútbol peruano. Dentro de lo estipulado, el equipo completará una semana más de entrenamiento para luego tener sus respectivas vacaciones. En medio de esto, los jugadores Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto dieron una entrevista "Enfocados" con la conducción de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Específicamente con las palabras de 'Jerarquía' Riveros, se le hizo una consulta sobre qué jugador de las divisiones menores le ha sorprendido durante su estadía en el club crema. Si bien dejaron en claro que hay varias jóvenes promesas que vienen destacando en las canteras, el central paraguayo decidió elogiar a uno.

Se trata de Rafael Guzmán, futbolista de la categoría 2008 (17 años) que viene entrenando con el primer equipo de Universitario, pero que aún no logra debutar en la Liga 1. No obstante, Williams Riveros confía en sus capacidades y no tiene dudas de que tendrá una chance para el 2026 e incorporarse de lleno a las alternativas para Jorge Fossati.

"Uno de los chicos que me sorprendió fue Rafael Guzmán. Es central, ese chico la verdad… increíble", manifestó Williams Riveros en el programa "Enfocados".

¿Quién es Rafael Guzmán?

Rafael Guzmán es un central de la categoría 2008 que viene jugando con Universitario de Deportes. Tiene contrato profesional con el equipo crema desde inicios del 2025, por lo que tiene proyección de cara al 2026 en formar parte de las convocatorias del plantel profesional y tener sus primeros minutos en la Liga 1.

Este jugador mide 1.89 metros y es derecho. Forma parte del equipo que jugó la Copa Libertadores Sub 20 en este 2025, y también ha sido llamado en las diversas categorías menores de la selección peruana.

Universitario

Rafael Guzmán juego en las divisiones menores de Universitario.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

