Mateo Antoni de Alianza Lima dio fuerte calificativo al clásico ante Universitario: "Es un..."

0
EN VIVO
Argentina vs. Zambia En DIRECTO amistoso internacional
EN DIRECTO
Mateo Antoni, futbolista de Alianza Lima, dio fuerte calificativo al clásico ante Universitario de Deportes
Mateo Antoni, futbolista de Alianza Lima, dio fuerte calificativo al clásico ante Universitario de Deportes
COMPARTIR

Universitario de Deportes y Alianza Lima sostendrán una nueva edición del clásico peruano el próximo 4 de abril de 2026 por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Monumental. En la previa a este gran encuentro, Mateo Antoni, defensor del cuadro blanquiazul, no se guardó nada y dio un fuerte calificativo al partido ante el club crema.

En conversación con distintos medios, Antoni fue consultado sobre el clásico que enfrentará ante Universitario por el Apertura 2026. El defensor uruguayo decidió restarle importancia al partido que sostendrá comparándolo con los demás duelos de la Liga 1.

Video: Jax Latin Media

Asimismo, Mateo Antoni aseguró que no puede comparar el Universitario de Deportes ante Alianza Lima con el clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol debido a que aún no lo ha vivido.

“Es un partido importante como todos los del campeonato. No he vivido este tipo de encuentros, por lo que no puedo compararlos con un Nacional-Peñarol”, afirmó.

Universitario ante Alianza Lima por Torneo Apertura 2026

Universitario recibirá a Alianza en el Estadio Monumental de Ate por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este emocionante clásico está programado para disputarse el sábado 4 de abril a las 8.00 p. m. (hora Perú).

El resultado favorable del club merengue ayudará a que los cremas sigan ilusionados con el título del primer campeonato del año. Sin embargo, si pierden, el técnico Javier Rabanal tendría un pie afuera.

Por otro lado, si Alianza Lima logra vencer, los hinchas se ilusionarían con el Apertura debido a que le sacarían 8 puntos al clásico rival, no obstante, si pierde, peligran el liderato del certamen.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano