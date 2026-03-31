¿Mr. Peet en el Monumental? L1 MAX confirmó el narrador para el clásico Universitario vs Alianza Lima

Faltan pocos días para que se dispute el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, el clásico peruano correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este encuentro tendrá lugar en el estadio Monumental. No obstante, algo que muchos hinchas se preguntan es quién será el narrador que le dará vida a este compromiso.

En este contexto, en una reciente edición del programa L1 Max, se dio a conocer quién será el encargado de ponerle voz al partido, así como la organización que se llevará a cabo para que el espectáculo deportivo se realice por todo lo alto.

¿Quién será el narrador para el Universitario vs Alianza?

Aunque muchos hinchas pensaban que podrían ver el periodista deportivo Mr. Peet yendo al estadio Monumental, la decisión fue otra, pues de acuerdo a la información de L1 Max, será Dani Kanashiro. “El ‘U’ vs Alianza lo va a relatar Dani Kanashiro, va a estar desde el Monumental. Lo va a comentar Talía Azcárate y estará con José Carvallo, lo comentarán en campo”, explicó la periodista Analú Rodríguez.

Pero eso no fue todo, pues también se señaló que habrá más de 20 cámaras para que el televidente no se pierda nada sobre este duelo. “Recuerden que habrá más de 20 cámaras. Sí, habrá una transmisión desde las 5.30 de la tarde”, complementaron.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

Universitario contra Alianza Lima se jugará este sábado 4 de abril, en un compromiso por la fecha 9 del Torneo Apertura, y se podrá seguir desde las 8.00 p. m. Este encuentro será muy importante para ambos equipos, pues la ‘U’ no deberá permitir que los blanquiazules se lleven los tres puntos de su casa, ya que, de suceder, le sacarían una buena ventaja.

