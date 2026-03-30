Alianza Lima y sus tres posibles bajas para el clásico ante Universitario de Deportes

Alianza Lima se enfrentará a Universitario de Deportes por una nueva edición del clásico peruano en el Torneo Apertura de la Liga 1 del 2026. Sin embargo, en la previa, el elenco blanquiazul tiene un gran problema, ya que tres futbolistas dentro de su plantel están cerca de perderse este importante duelo correspondiente a la jornada 9 del primer campeonato del año. Estamos hablando de Renzo Garcés, Fernando Gaibor y Esteban Pavez.

Alianza Lima cerca de perder a tres futbolistas para el clásico ante Universitario de Deportes

Ana Lucía Rodríguez informó en su programa 'Hablemos de Max' que Alianza podría perder a Pavez, Gaibor y Garcés para el clásico contra Universitario debido a lesiones.

Si bien, el futbolista chileno es el único que está casi descartado, el defensor peruano y el volante ecuatoriano aún tienen posibilidades de ser convocados para el importante partido.

Alianza Lima tiene a Esteban Pavez recibiendo terapia debido a su desgarro, lo que le impediría estar presente en el clásico ante Universitario. A diferencia del pivote nacido en Chile, Fernando Gaibor y Renzo Garcés sí se encuentran entrenando; sin embargo, su presencia en el duelo ante Universitario de Deportes no está al 100% confirmada.

Renzo Garcés, Fernando Gaibor y Esteban Pavez son tres posibles bajas de Alianza Lima para enfrentar a Universitario

"Sobre los jugadores lesionados: Esteban Pavez está llevando a cabo sesiones de terapia; es muy complicado que pueda participar debido a un desgarro, incluso el club emitió un comunicado oficial al respecto. Considero casi imposible que pueda jugar en el partido del sábado", comenzó diciendo.

"Por otro lado, Fernando Gaibor y Renzo Garcés realizan todavía un trabajo diferenciado; aún no están trabajando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, pero se hará todo lo posible y se les esperará hasta el final para ver si llegan al partido. Es complicado, pero no descartaría a ninguno de los dos", concluyó.

Universitario vs Alianza Lima por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario recibirá a Alianza Lima el sábado 4 de abril del 2026 a partir de las 20:00 horas (hora de Perú) en el Estadio Monumental por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.