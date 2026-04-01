'Puma' Carranza señaló que jugador de Alianza Lima lo ficharía para Universitario: "Profesional"

Este sábado, Universitario se enfrentará a Alianza Lima en el Estadio Monumental en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura. Este partido podría ser crucial para el desenlace de la Liga 1 2026. En este contexto, el icónico José Carranza compartió su opinión sobre el estado de ambos equipos y expresó su deseo de reincorporar a Jairo Vélez, una figura destacada del equipo rival.

El ‘Puma’ destacó que Jairo Vélez es un jugador excepcional y una persona admirable; por esta razón, si tuviera la oportunidad, lo ficharía nuevamente para que vuelva a vestir la camiseta del tricampeón peruano.

“A Jairo Vélez me lo jalaría de nuevo. Es un chico bueno y profesional”, expresó el referente de los cremas en L1 MAX.

Como se sabe, Vélez formó parte de Universitario en el 2025, conquistando el título nacional. Sin embargo, no llegó a un acuerdo con los cremas y decidió aceptar la oferta de Alianza Lima.

En Alianza Lima, Vélez se convirtió en pieza clave. Conductor del equipo e incluso participó en las jugadas que terminaron en los goles de los íntimos.

¿Qué dijo Jairo Vélez sobre el clásico ante Universitario?

Jairo Vélez indicó que Alianza Lima llega al clásico con la consigna de sumar los tres puntos y continuar en lo más alto de la tabla del Torneo Apertura.

“La verdad es que con la misma mentalidad de siempre, tenemos que ir arriba, sumar y pensar siempre en positivo. La verdad que sí, primero tenemos que enfocarnos en nosotros porque estamos peleando la punta con Los Chankas, que viene muy bien. Tenemos que seguir con esa mentalidad”, contó Vélez.