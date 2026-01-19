Prensa en Brasil sorprende y advierte a Universitario tras fichaje de Miguel Silveira: "Un jugador de..."

Antes del inicio de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes tiene casi todo listo para enfocarse al 100% en conseguir el objetivo de salir campeones. Para esta temporada, se tendrá la baja de importantes jugadores en el elenco crema, pero también se ha concretado destacados fichajes. El brasileño Miguel Silveira es uno de los últimos en sumarse para ser presentado en la Noche Crema 2026.

La noticia del fichaje de Miguel Silveira a Universitario de Deportes llegó a Brasil y la prensa de dicho país realizó una mención sobre su pasado y lo que es capaz de ofrecer en el elenco de Javier Rabanal. El jugador tiene 22 años y se desempeña como mediocentro ofensivo.

Prensa brasileña advierte a Universitario sobre fichaje de Miguel Silveira

El periodista Gustavo Peralta reveló que Universitario tiene todo cerrado para sumar al volante brasileño Miguel Silveira. El joven futbolista será uno de los fichajes para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. Su último club fue el Albirex Niigata de Japón.

Tras darse a conocer la información sobre la llegada del ex Fluminense, el portal 'Netflu' compartió una publicación destacando que es una de las joyas de Brasil y siempre ha generado altas expectativas en cuanto a su juego.

"Durante el fin de semana, Universitario confirmó el fichaje de un joven jugador surgido de las categorías inferiores del Fluminense y que venía jugando en el extranjero. Una joya de la cantera tricolor, siempre rodeado de expectativas, Miguel (Silveira) debutó como profesional en 2019 y jugó 15 partidos en 2020. Sin embargo, tuvo una salida turbulenta al Red Bull Bragantino en 2021", señalan.

Miguel Silveira jugó las inferiores en el Fluminense de Brasil.

Miguel Silveira inició su carrera en el Desportiva Ferroviária y luego de unió al Fluminense. Tras su debut y destacadas actuaciones, fichó por el Red Bull Bragantino. Sus últimos dos clubes antes de la llegada a Universitario fueron PFC Sochi y Albirex Niigata.

Jugadores extranjeros de Universitario en el 2026

Con la confirmación de la llegada de Miguel Silveira, se confirma que será el quinto refuerzo extranjero de Universitario para la temporada 2026. Están Caín Fara, Héctor Fertoli, Sekou Gassama y Lisandro Alzugaray.