Canal confirmado para ver Universitario vs Melgar por amistoso de pretemporada

Universitario de Deportes afronta su última semana de pretemporada antes del inicio de la Liga 1, torneo en el que buscará volver a ser protagonista y alcanzar el ansiado tetracampeonato peruano. Con ese objetivo, el cuadro crema continúa sumando minutos de competencia a través de partidos amistosos y, tras medirse ante Sport Boys, este martes enfrentará a Melgar en el Estadio Monumental como parte de su preparación final.

Canal confirmado para ver Universitario vs Melgar

Para seguir las incidencias del Universitario vs Melgar deberás acudir a la transmisión habilitada por el mismo club de la 'U', a través de su canal de Youtube, Y el cual tiene un costo de 15 soles por suscripción.

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar?

El enfrentamiento que protagonizarán 'merengues' y arequipeños se disputará el martes 20 en el Estadio Monumental, a partir de las 10:30 a. m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador.

Universitario vs Melgar en amistoso de pretemporada

En su primera prueba de preparación, Universitario cayó por la mínima diferencia ante Sport Boys (1-0), sin embargo, el resultado queda de lado y el comando técnico se concentra en el desarrollo del juego para sacar conclusiones del plantel y de lo que debe mejorar de cara al Torneo Apertura 2026 y, en lo posterior, la Copa Libertadores.

El equipo de Javier Rabanal utilizará el duelo ante Melgar para seguir probando elementos que se acaban de unir al elenco de Ate como es el caso de Caín Fara, quien dejó buenas sensaciones en el compromiso ante Sport Boys. Además, ya tendrán a Lisandro Alzugaray, y debería tener algunos minutos en partido.

En la otra cara a de la moneda, los de Juan Reynoso tienen la óptica de llegar al campeonato con dos victorias al hilo, pues dentro de su pretemporada se midió ante Deportivo Moquegua y fue vencedor por 2-0, gracias al doblete de Pablo Erustes.