Se fue de Universitario y ahora expresó su emoción por jugar en campeón de Libertadores: "Contento"

Universitario de Deportes ha tenido a grandes jugadores dentro de su plantilla; sin embargo, debido a temas administrativos, dejaron ir a distintos futbolistas que lograron salir campeones. Ese es el caso de Sebastián Britos, quien ahora expresó su felicidad por hacer su debut oficial con Peñarol, ganador de la Copa Libertadores.

Universitario no le renovó y ahora manifestó su alegría de jugar en club campeón de la Copa Libertadores

Britos fue alineado como titular en el once inicial que mandó su técnico Diego Aguirre ante River Plate por la Serie Río de La Plata. Tras lograr su debut oficial, el arquero tuvo una breve entrevista con ESPN.

En referencia a su primer partido como guardameta titular, Sebastián Britos fue consultado sobre cómo se siente al disputar el encuentro contra el equipo argentino, a pesar de la derrota.

Para el exarquero de Universitario, debutar con Peñarol es una gran felicidad, ya que sintió que rindió lo suficiente para evitar que, durante los 90 minutos, el equipo consiguiera el empate ante River.

Video: ESPN

"Bien, contento por haber tenido la posibilidad de debutar. Estamos en plena pretemporada, me sentí bien y el resultado es el reflejo de la etapa en la que estamos en el año", afirmó en primera instancia.

Sin embargo, Sebastián Britos mostró su incomodidad al no poder responder adecuadamente en la ronda de penales, ya que sintió que tuvo la mala fortuna de no atajar, a diferencia del guardameta de River Plate.

Sebastián Britos se fue de Universitario y ahora expresó su emoción por jugar en Peñarol.

"Llegaron dos o tres veces y respondí bien. En los penales no tuve la fortuna del arquero de ellos de tapar de uno, pero estamos hoy contentos y conformes por la entrega del equipo y por mi rendimiento", finalizó.

Sebastián Britos se fue de Universitario

Sebastián Britos comunicó a la prensa que la administración de Universitario de Deportes decidió no renovarle de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores 2206, ya que tenía dentro de sus planes tener como arquero titular a Diego Romero.