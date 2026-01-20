Oficial: Se confirmó el canal que transmitirá todos los partidos de la Liga 1 2026

¡Fin de la novela! Este martes, se conoció que un importante canal peruano transmitirá oficialmente todos los partidos de la Liga 1 2026; ello luego de que GOLPERÚ anuncie el año pasado que se retira de la señal de Movistar TV.

Se confirmó el canal que transmitirá los partidos de la Liga 1 2026

Mediante sus redes sociales, L1 MAX confirmó que te llevará toda la exclusiva y el minuto a minuto de los próximos encuentros de la Liga 1 esta temporada. De esta forma, Universitario de Deportes pasará a unirse a la señal de este canal, después de varios años en GOLPERÚ.

"¿Triste por todo este tiempo sin fútbol peruano? ¡Te tenemos una gran noticia! A partir del 30 de enero, todos los partidos y todos los equipos de la Liga 1 Te Apuesto 2026 estarán en un mismo canal. Encuentra L1 MAX incluido en tu operador favorito", indicaron en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Cabe mencionar que, el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 se estrenará con el prometedor duelo que afronten las escuadras de Sport Huancayo vs Alianza Lima en el Estadio IPD de Huancayo el próximo viernes 30 de enero desde las 12:00 horas locales de Perú. Este choque también marcará el debut oficial del técnico Pablo Guede con el buzo blanquiazul en el campeonato local.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 en L1 MAX?

Sintoniza EN VIVO y EN DIRECTO los compromisos que afronten los equipos peruanos vía L1 MAX (anteriormente Liga 1 Max), canal que está disponible en los siguientes operadores de TV: Best Cable, DirecTV, Win TV y Claro TV. Así también, puedes seguir toda la cobertura de los cotejos ONLINE por internet mediante las plataformas L1 MAX, Fanatiz, Zapping TV, DGO, previa suscripción.