Campeón del Perú no nacionalizó a sus 2 futbolistas y jugarán la Liga 1 como extranjeros

¡Es oficial! En las últimas semanas se tocó mucho el tema de los futbolistas extranjeros en la Liga 1, sobre todo luego de que Williams Riveros y Matías Di Benedetto, jugadores de Universitario, fallaran en su examen de nacionalización. Tras ello, ahora se confirmó que el campeón peruano no logró naturalizar a sus dos futbolistas y por ello ambos ocuparán plaza de foráneo en el Torneo Apertura 2026.

Pese a que el torneo peruano aprobó que cada club pueda contratar a un total de 7 elementos oriundos de otro país, todos los equipos vienen haciendo lo posible por nacionalizar a sus deportistas y así poder liberar algunas plazas. Una de estas instituciones es Cienciano del Cusco, la cual no pudo naturalizar de momento a sus jugadores y por ello deberá esperar hasta mediados de año para conseguirlo.

Según el periodista Gustavo Adrianzén Romo, el 'Papá' tuvo un percance con dos de sus principales futbolistas por el tema anteriormente mencionado. "Carlos Garcés y Juan Romagnoli recién obtendrán su nacionalidad para el mes de julio, por lo que tendrían que ser inscritos como extranjeros para el Torneo Apertura 2026", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X'.

Cienciano no nacionalizó a sus jugadores para la Liga 1 2026.

De esta forma, tanto Carlos Garcés (Ecuador) como Juan Romagnoli (Argentina) deberán jugar la primera parte de la Liga 1 como extranjeros y recién para el Torneo Clausura estarán nacionalizados peruanos. Es decir, después de julio Cienciano podrá contratar a dos nuevos elementos foráneos para reforzarse de cara a la recta final de la temporada.

¿Qué pasará con Williams Riveros y Matías Di Benedetto?

Para los interesados en el tema, Universitario de Deportes aún puede contar con Williams Riveros y Matías Di Benedetto para el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 si es que este 30 de enero aprueban su examen de nacionalización. Recordemos que el primer intento lo fallaron y fue un escándalo entre todos los hinchas del fútbol peruano. Eso sí, los cremas se perderán los primeros partidos del club porque aún no han sido inscritos a la espera de su naturalización.