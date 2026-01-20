- Hoy:
Refuerzo de Universitario sorprende con inesperada revelación: "Mi ídolo en Perú es Alex Valera"
El DT de Universitario, Javier Rabanal, quedó maravillado con futbolista crema en la pretemporada. Ahora, este jugador se pronuncia y revela que Alex Valera es su ídolo.
Universitario de Deportes es uno de los equipos que viene afrontando amistosos en busca de tener su mejor versión para el inicio de la Liga 1 2026. En medio de ello, el DT de los cremas, Javier Rabanal, sorprendió con un refuerzo en el primer equipo como el canterano Jhon Jairo Guzmán, quien sumó minutos para impacto de los aficionados.
"Feliz porque puedo tener mejores oportunidades. Y un sueño que tengo es salir del Perú. No pensé que era verdad el debut en el primer equipo durante pretemporada. Un ídolo acá en Perú para mí es Valera y afuera de Perú es Messi"
