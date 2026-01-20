- Hoy:
Universitario quería su fichaje, pero ahora alienta por Alianza Lima: "Arriba..."
Le había dado el sí a Universitario, pero ahora se muestra públicamente revelando su cariño por Alianza Lima.
En su momento confesó que Jorge Fossati lo había contactado para que sea el nuevo delantero de Universitario y aunque la respuesta fue positiva, el club crema no llegó a un acuerdo con los dueños de su carta pase. Fue ahí donde apareció Alianza Lima y el futbolista no dudó al aceptar la propuesta. Según lo que comentó, le ofrecieron un proyecto serio e interesante.
PUEDES VER: Rematan entradas para la Noche Blanquiazul: nuevos precios para el Alianza vs. Inter Miami de Messi
Decían que era hincha de la U, pero ahora lo vemos en redes sociales feliz y diciendo el característico: "Arriba Alianza". Se trata de Luis Ramos, uno de los delanteros peruanos del momento. Ahora es nuevo refuerzo de Alianza Lima y firmó contrato hasta fines del 2028. Ante Colo Colo anotó su primer gol con la blanquiazul.
Video: Alianza Lima
Si firmó con Alianza Lima por los próximos tres años es porque sabe que puede conseguir varias cosas. Ahora el mismo el club blanquiazul es una gran 'vitrina' al extranjero, ya que vienen haciendo grandes negocios que sus jugadores. No se sorprendan si Luis Ramos, termina jugando en Argentina, Brasil o en Europa. Si destaca, le van a llover ofertas.
¿De dónde viene de jugar Luis Ramos?
Pertenecia a Cusco FC, pero estaba a préstamo en América de Cali de Colombia. En el equipo colombiano destacó de tal manera que buscaron su permanencia, pero no llegaron a un acuerdo para comprar su carta pase. Los hinchas lo querían y es que durante la temporada no solo anotó en el torneo local, también lo hizo en Copa Sudamericana. En total anotó 13 goles en 2025.
Dura competencia en Alianza
No será fácil que tenga la titularidad en Alianza Lima, pues tendrá que disputar el puesto con dos grandes delanteros: Paolo Guerrero y Federico Girotti. El argentino, ex River Plate, llegó para ser el referente de gol del equipo de Pablo Guede. Mientras que el 'Depredador', a sus 42 años, sigue más que vigente y anotando goles.
