Ex Fluminense llegó al Perú y confirmó que jugará en Universitario por todo el 2026: "Muy feliz"
Desde Brasil, futbolista de casi medio millón de euros llegó al Perú para confirmar públicamente que firmará con Universitario de Deportes por todo el 2026.
Universitario de Deportes confirmó la llegada de Miguel Silveira para afrontar la temporada 2026. El futbolista de nacionalidad brasileña ha generado un impacto tremendo en la afición, por lo que ahora el mediocampista arribó al Perú en medio de un clima ardiente y con la esperanza de los seguidores 'merengues'.
"Muy feliz por todo", expresó Miguel Silveira a las cámaras de Jax Latin Media.
(VIDEO: Jax Latin Media)
Noticia en desarrollo...
