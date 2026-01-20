0
Ex Fluminense llegó al Perú y confirmó que jugará en Universitario por todo el 2026: "Muy feliz"

Desde Brasil, futbolista de casi medio millón de euros llegó al Perú para confirmar públicamente que firmará con Universitario de Deportes por todo el 2026.

Diego Medina
Ex Fluminense llegó al Perú para sumarse a Universitario.
Ex Fluminense llegó al Perú para sumarse a Universitario. | Foto: X Universitario
Universitario de Deportes confirmó la llegada de Miguel Silveira para afrontar la temporada 2026. El futbolista de nacionalidad brasileña ha generado un impacto tremendo en la afición, por lo que ahora el mediocampista arribó al Perú en medio de un clima ardiente y con la esperanza de los seguidores 'merengues'.

"Muy feliz por todo", expresó Miguel Silveira a las cámaras de Jax Latin Media.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Noticia en desarrollo...

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

