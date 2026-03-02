- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Getafe
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- River Plate vs. I. Rivadavia
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA para un grupo de trabajadores inmigrantes: NUEVAS POLÍTICAS en Florida generan preocupación
En Plant City, Florida, inmigrantes preocupados advierten que la escasez de trabajadores y las nuevas normativas podrían poner en riesgo la cosecha de fresas.
Los recientes cambios en las políticas laborales y migratorias en el estado de Florida han encendido las alarmas entre los trabajadores temporales que recolectan fresas en Plant City, una zona emblemática de la agricultura en Estados Unidos. La incertidumbre y la preocupación aumentan justo en plena temporada alta, cuando la escasez de mano de obra se siente tanto en los campos como en las comunidades.
PUEDES VER: DURA NOTICIA para la economía de los inmigrantes: EL DRÁSTICO REQUISITO que Trump contempla exigir a los bancos de EE. UU.
Trabajadores inmigrantes en campos de fresas temen impacto de nuevas políticas en Florida
En Plant City, un centro vital de la producción de fresas, los trabajadores inmigrantes han expresado su inquietud ante las recientes medidas estatales y federales que afectan su situación laboral y migratoria. Según informó N+ Univision Tampa Bay, varios recolectores señalaron que "sin inmigrantes no hay fresas", subrayando la profunda dependencia del sector agrícola en la fuerza laboral migrante durante la cosecha.
Esta frase refleja no solo una queja, sino también una realidad económica que podría agravar la escasez de producción de frutas en la región si estos trabajadores deciden retirarse o enfrentan obstáculos para continuar con sus labores.
Los cambios en las políticas generan un ambiente de ansiedad entre quienes dependen de este empleo estacional para sostener a sus familias. Además de los retos migratorios, estos trabajadores enfrentan la presión de adaptarse a normas laborales más estrictas y a posibles verificaciones adicionales por parte de las autoridades locales y federales.
Inmigrantes en campos de fresas de Florida temen los efectos de nuevas políticas.
Consecuencias económicas y sociales para Plant City y la agricultura en EE. UU.
La falta de acceso estable a trabajadores inmigrantes en las zonas agrícolas de Florida no solo afecta la cosecha de fresas, sino que también podría generar un efecto dominó en la economía de todo el sector agrícola estadounidense. La temporada de recolección se intensifica en estos meses, y la mano de obra temporal es indispensable para garantizar que las frutas lleguen a los mercados, tanto locales como internacionales.
Expertos del sector han indicado que la reducción en la disponibilidad de trabajadores podría aumentar los costos de producción y, en consecuencia, los precios para los consumidores. Este escenario pone de relieve la necesidad de políticas migratorias que equilibren la seguridad y el bienestar de los trabajadores con la demanda crítica de la industria agrícola.
Mientras tanto, los trabajadores inmigrantes continúan su labor en condiciones de incertidumbre, con el impacto de las nuevas políticas sobre sus derechos y su permanencia en el país como una preocupación constante.
- 1
ALERTA MÁXIMA con SNAP: a partir de ESTA FECHA, estos serán los REQUISITOS CLAVES para recibir los beneficios en este estado
- 2
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en Nueva York: hallan el cuerpo de un refugiado en Buffalo luego de ser ABANDONADO por agentes de la CBP
- 3
ALERTA MÁXIMA por posible tercera guerra mundial: Estados Unidos, Irán e Israel en DISPUTA por quién tiene el mejor ejército
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90