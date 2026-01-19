Rematan entradas para la Noche Blanquiazul: nuevos precios para el Alianza vs. Inter Miami de Messi

Alianza Lima tiene previsto enfrentar a Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva, sin embargo la venta de entradas no ha tenido mucha demanda por parte de los hinchas blanquiazules. Por ello, desde la productora encargada de organizar el evento decidieron bajar los precios de forma categórica. ¡Entérate de los nuevos precios para vivir la 'Noche Blanquiazul'!

Alianza Lima vs Inter Miami: Bajan los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul

La productora que organiza la 'Noche Blanquiazul', Sound Music Entertainment, publicó a través de sus redes sociales los nuevos precios que tendrán las entradas para presenciar el duelo entre Alianza y el Inter Miami desde el Estadio Alejandro Villanueva.

Rematan entradas para la Noche Blanquiazul entre Alianza Lima vs Inter Miami.

Según informa la empresa organizadora de eventos, ahora los precios de las diferentes zonas, como Occidente Central, Occidente Lateral, Oriente, Sur y Norte, se someterán a un descuento del 40% a favor de los hinchas desde el lunes 19 hasta el jueves 22 de enero o hasta agotar stock.

Occidente central pasó de valer S/2375 a S/1425, mientras que Occidente lateral dejó su precio de S/2000 para convertirse en S/1200. Mientras tanto, Oriente, que antes valía S/1500, ahora tiende a costar S/900. Sin dejar de lado los sectores populares, ahora la tribuna sur y norte dejarán de costar S/470 soles para pasar a tener un valor de S/282.

De esta forma, ahora los fanáticos íntimos que no tenían la posibilidad de comprar las entradas al ver un exorbitante precio, tienen la oportunidad de asistir al partido de presentación de los nuevos jugadores de Alianza Lima y, de paso, conocer a Lionel Messi.

Alianza Lima vs Inter Miami: Fecha y hora de la 'Noche Blanquiazul

El encuentro entre Alianza Lima e Inter Miami está programado para jugarse el 24 de enero de 2026 a las 20:00 (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. Antes del inicio del partido, el equipo blanquiazul presentará a su plantel con el que competirán en la Liga 1 y la Copa Libertadores.