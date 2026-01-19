Luis Advíncula dejó fuerte advertencia tras primera victoria con Alianza Lima: "Campeonar..."

Alianza Lima venció 3-2 a Colo Colo en su último partido en Uruguay y una de las figuras del equipo fue Luis Advíncula. El 'Rayo' llegó desde Boca Juniors para demostrar que puede ser titular indiscutible en el equipo de Pablo Guede y asi lo viene demostrando. En su regreso al país fue uno de los más solicitados por la prensa. Ahora dejó un contundente mensaje.

"Estoy bien, muy contento (por el triunfo de Alianza Lima). Estamos todos muy bien. El objetivo es CAMPEONAR, es lo único que vale este año", comentó Luis Advíncula. Ahora está claro que el plantel blanquiazul tiene la meta de ganar el título de Liga 1, de paso dejarían a Sporting Cristal y Universitario, sus más grandes rivales, sin opciones de campeonar.

Video: Jax Latin Media

Alianza Lima es el club que mejor se ha reforzado para la temporada 2026, es por eso que están en la obligación de obtener resultados positivos. De todas maneras no la tendrán nada fácil, pues tienen a un Universitario que buscará a toda costa lograr el tetracampeonato. Será un lindo torneo, peleado de inicio a fin.

Luis Advíncula feliz en Alianza Lima

El lateral firmó un contrato con una duración de dos años, es decir hasta finales del 2027. Podría renovar de manera automática para quedarse duante la temporada 2028, pero todo dependerá si se cumplen ciertos objetivos. Este año tendrá como principal competencia a D'Alessandro Montenegro, lateral derecho que viene desde ADT de Tarma.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se enfrentará el fin de semana al Inter Miami por la Noche Blanquiazul. El equipo de Pablo Guede tendrá toda la semana para prepararse y afrontar este importante partido ante el equipo de Lionel Messi. El plantel recuperó jugadores como Luis Ramos y Paolo Guerrero, no se descarta que Kevin Quevedo vuelva a sumar minutos.