Pablo Guede fue directo y dio firme comentario sobre Sergio Peña: "Es un..."

El plantel de Alianza Lima regresó al Perú tras su travesía por tierras uruguayas. El día de ayer los hinchas blanquiazules celebraron la victoria de su equipo ante Colo Colo por la Serie Río de la Plata y ahora esperan que se preparen con miras al duelo por la Noche Blanquiazul. Uno de los que fue entrevistado fue Pablo Guede. No perdieron la oportunidad de preguntarle sobre Sergio Peña.

Sucede que el volante tuvo un cuestionado partido ante Unión de Argentina. Ese día marcó un autogol y recibió una instrucción de parte de Pablo Guede en pleno partido que se hizo viral. Todo porque retrocedió el balón, en lugar de jugar para adelante. Ahora el DT argentino reveló que las cosas con Sergio Peña marchan del todo bien y lo calificó de la siguiente manera: "Es un excelente profesional".

Video: Jordy Flores | Vía X

Además tomó con mucha gracia lo que sucedió con el '10' blanquiazul, porque seguro conversaron en los entrenamientos y quedaron en buenos términos. Veremos que rol toma el ex Malmo en el equipo de Pablo Guede. Sorprendió mucho su ausencia en el partido ante Colo Colo, se quedó en el banco de suplentes.

Los números de Pablo Guede en Alianza Lima

Hasta el momento, Pablo Guede ha dirigido tres partidos amistosos como DT de Alianza Lima. Suma una victoria ante Colo Colo de Chile y dos derrotas ante Independiente y Unión de Argentina. El equipo llegó a Lima para entrenar porque tendrá que lidiar con tres enfrentamientos importantes en menos de un mes.

Próximos enfrentarmientos de Alianza Lima

Alianza Lima se medirá con el Inter Miami de Lionel Messi este fin de semana por la Noche Blanquiazul. Después se prepararán para hacer su debut en la Liga 1 ante Sport Huancayo en condición de visita. Por último, viajarán a Paraguay para hacer su debut en la Copa Libertadores ante Sportivo 2 de Mayo.