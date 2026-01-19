El valor de Alan Cantero tras firmar con Alianza Lima y destacar en la Serie Río de la Plata

Esperemos que Alianza Lima no vuelva a cometer el mismo error de vender a un jugador en plena temporada. Ya el mismo Nestor Gorosito, ex DT blanquiazul, confesó que no estuvo de acuerdo con la venta de Erick Noriega a Gremio, ya que le quitaron una pieza importante de su once inicial. Ahora el que podría tener más de una oferta durante la temporada es Alan Cantero.

Ya le anotó a Independiente de Argentina y ayer por la noche volvió a hacer lo mismo ante Colo Colo, esta vez con un golazo desde fuera del área. Tranquilamente ha sido uno de los mejores jugadores de la Serie Río de la Plata, ya que hasta los mismos comentaristas argentinos resaltaron su trabajo y calificaron su gol como uno de los mejores del torneo.

Alan Cantero en la Serie Río de la Plata / Alianza Lima

El equipo regresó de Uruguay y muchos hinchas se preguntan si hay una posibilidad de se que vaya Alan Cantero. Lo cierto es que en ese torneo ha estado en el ojo de varios ojeadores importantes, así que no se descarta que pueda recibir una oferta a mitad de temporada. Por ahora es parte de Alianza Lima y estará presente tanto en el Apertura, como en la Copa Libertadores.

El trato de Alianza Lima por Alan Cantero

Alianza Lima decidió comprar a Alan Cantero por un monto entre los 500 a 600 mil dólares. Godoy Cruz, quien era dueño de su pase, se quedó con el 20% ante una futura venta. Si en Matute lo venden, una parte le corresponderá al club argentino. El futbolista firmó un contrato hasta fines del 2028.

¿Cuánto vale Alan Cantero?

Según Transfermarkt, el argentino de 27 años tiene un valor de 700 mil euros. No se descarta que durante el año pueda aumentar su valor y sea tentado para dejar a Alianza Lima. Su nacionalidad pesa y si mantiene su nivel, podría terminar jugando en Brasil o un grande de Argentina. Pablo Guede, DT blanquiazul, tendrá que aprovecharlo.