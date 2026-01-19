Prensa chilena destacó a tres figuras de Alianza Lima tras victoria ante Colo Colo: "Fenomenal"

Alianza Lima logró su primer triunfo de la pretemporada tras vencer por 3-2 a Colo Colo en su último partido de la Serie Rio de la Plata 2026. Los dirigidos por Pablo Guede dejaron una grata impresión en el campo y demostraron su gran nivel en ofensiva. Tras el pitazo final, la prensa chilena no tardó en reaccionar y sorprendieron al elogiar a tres figuras blanquiazules que brillaron con su actuación.

Prensa chilena destacó a tres jugadores de Alianza Lima

Tras el pitazo final en Montevideo, el medio chileno ‘En Cancha’ analizó la victoria de Alianza Lima sobre Colo Colo y no dudó en resaltar algunas actuaciones individuales. Entre ellas, destacó el desempeño de Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Alan Cantero, quienes tuvieron un rendimiento sobresaliente y resultaron determinantes en el triunfo blanquiazul.

Sobre los dos primeros, el medio sureño subrayó la calidad del ‘Depredador’ al momento de definir y elogió la influencia de Eryc Castillo, especialmente por la espectacular jugada que construyó junto a Guerrero y que terminó en el primer gol del partido.

Prensa chilena quedó rendida ante Alan Cantero, Paolo Guerrero y Eryc Castillo tras la victoria de Alianza Lima.

“El primer tanto de Alianza Lima corrió por parte de Paolo Guerrero, quien definió con clase al palo izquierdo de Fernando De Paul. En este, hubo una garrafal pifia de Esteban Pavez que le permitió a Eryc Castillo armar una jugada fenomenal con Guerrero”, señaló el citado medio.

Asimismo, más adelante ‘En Cancha’ destacó la espectacular anotación de Alan Cantero, resaltando el talento del extremo para rematar desde larga distancia y sentenciar el encuentro, aunque advirtieron que la acción pudo haberse neutralizado con una mejor marca defensiva.

“Si bien en el último gol el talento de Alan Cantero salió a flote, sí se pudo hacer mucho más para evitar que le pegara desde larga distancia”, añadieron en su análisis.

Próximo partido de Alianza Lima

La escuadra blanquiazul puso fin a su pretemporada en Uruguay y ya se alista para retorna a Lima y continuar con sus trabajos. Alianza Lima tiene programado un último amistoso ante Inter de Miami por la Noche Blanquiazul el próximo 24 de enero, lo que significará su último partido previo al inicio de la Liga 1 2026.