Paolo Guerrero sorprende y reveló su verdadero rol en Alianza Lima con Pablo Guede: "Me siento..."

A pesar de la salida de algunos jugadores, Paolo Guerrero es considerado como uno de los referentes de Alianza Lima. Incluso con los cambios que se realizó en el comando técnico, el 'Depredador' continúa siendo una de las figuras del plantel y tras la victoria ante Colo Colo, el destacado delantero reveló cómo se siente con el nuevo manejo de Guede.

En el término de su participación en la Serie Río de La Plata, Alianza Lima se llevó una victoria antes de su regreso a Perú para la Noche Blanquiazul ante Inter Miami. El partido dejó buenas sensaciones luego de conseguir dos derrotas consecutivas.

Paolo Guerrero revela su verdadero rol en Alianza de Pablo Guede

Antes del inicio de la Liga 1, Pablo Guede empieza a afinar detalles para lo que será el gran estreno de Alianza Lima ante Sport Huancayo como visitante. El mismo Paolo Guerrero reveló que se están amoldando según los nuevos requerimientos del entrenador argentino, sin dejar de lado que es considerado uno de los máximos referentes del plantel.

"Ah, yo creo que me siento uno más del grupo, que trata de agregarle ese granito de arena, de estar ahí el día a día con los chicos, estar siempre apoyando a cada uno. Por ahí se cae alguno, siempre hay soldados que se caen, pero tenemos que estar respaldándonos. Así que… como te digo, va a ser un año lindo, duro, pero tenemos expectativas buenas", señaló al terminar el encuentro ante Colo Colo.

Paolo Guerrero anotó en partido ante Colo Colo.

Recordemos que este será el último año de Paolo Guerrero en el fútbol profesional y aseguró que disfrutará al máximo esta nueva temporada. "Va a ser un año lindo, duro, y tenemos muchas expectativas. Espero cumplir mis objetivos. Estoy con todas las ansias de que empiece el campeonato" indicó.

¿Cuándo en la Noche Blanquiazul?

El partido ante Inter Miami como parte de la Noche Blanquiazul está programado para el 24 de enero desde las 20:00 horas. Antes del encuentro, el plantel de Alianza Lima será presentado oficialmente a la hinchada.