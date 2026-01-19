DT de Colo Colo dejó rotundo comentario tras perder ante Alianza Lima: "El equipo más..."

Alianza Lima logró culminar su estadía en Uruguay con una gran victoria por 3-2 ante Colo Colo por la Serie Rio de la Plata 2026. Los blanquiazules lograron dominar gran parte del encuentro y evidenciaron su gran poderío en la ofensiva. Luego de este resultado, el técnico Fernando Ortiz habló sin filtros por la derrota del 'Cacique'.

DT de Colo Colo dejó rotundo comentario tras perder ante Alianza Lima

Una vez finalizó el encuentro en el Estadio Parque Viera de Montevideo, el estratega de Colo Colo dio una rueda de prensa donde analizó lo que fue el desarrollo del encuentro ante Alianza Lima y no dudó en evidenciar su gran satisfacción con el rendimiento de su equipo.

El técnico argentino dejó en claro que no está conforme con la derrota, pero halagó el rendimiento de sus pupilos por como se desenvolvieron en el campo y los goles conseguidos. En esa línea, remarcó que pudieron reponerse en el marcador pese a que siempre estuvieron por debajo de los 'íntimos'.

Video: Keno Trotamundos - YouTube

"Me gustó más allá del resultado, obviamente a nadie le gusta perder. Vi el equipo más suelto, quizás el primer tiempo no tanto como el segundo. Llegaron los goles, que también eso es importante; sí nos convirtieron rápido, estuvimos siempre debajo del marcador, pero los chicos se repusieron también al resultado adverso. Vamos preparándonos", expresó.

Las declaraciones de Ortiz resaltan el gran desempeño que lograron los dirigidos por Pablo Guede, que consiguieron su primera victoria de la temporada, lo que les permitirá llegar con mejor ánimo para la Noche Blanquiazul y el inicio de la Liga 1 2026.

Pablo Guede reveló la fórmula para vencer a Colo Colo

Por su parte, Pablo Guede también reaccionó tras el pitazo final y sorprendió a todos al revelar el factor que les terminó dando la victoria. Según indicó el técnico blanquiazul, el triunfo se empezó a gestar debido a la gran presión que realizó el equipo.

"Para mí es súper importante que cuando perdamos la pelota presionemos, pero se vio que (Colo Colo) no podían salir de su campo. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que pregonar y hacer el sacrificio de recuperar la pelota rápidamente", manifestó el técnico para los medios presentes a ras de cancha.