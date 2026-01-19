Alianza Lima rompe el mercado y busca firmar a volante extranjero tras pretemporada: "Uruguayo..."
Alianza Lima finalizó su pretemporada en Uruguay y busca realizar un nuevo fichaje para potenciar su plantel de cara al inicio de la Liga 1 2026.
Alianza Lima logró su primer triunfo por 3-2 ante Colo Colo en su último partido de la Serie Rio de la Plata 2026. Los blanquiazules no venían obteniendo grandes resultados y han mostrado algunas falencias en su equipo. Tras ver las áreas a reforzar, la dirección deportiva decidió moverse en el mercado y busca un último fichaje.
Alianza Lima busca firmar a volante extranjero tras pretemporada
Uno de los aspectos más cuestionados en la pretemporada de Alianza Lima en Uruguay ha sido el mediocampo, una zona que se ha mostrado irregular y con evidentes falencias en el aspecto defensivo. Ante este panorama, el equipo dirigido por Pablo Guede ya evalúa alternativas para sumar un último refuerzo.
De acuerdo con el periodista Gabriel Pacheco, frente a la fragilidad que ha evidenciado el eje del equipo, la directiva blanquiazul tiene en la mira a un pivote de nacionalidad uruguaya y ya maneja algunos nombres en carpeta. Por ello, no se descarta que en los próximos días se realicen las primeras gestiones formales.
Alianza Lima busca un nuevo pivote en el mercado de fichajes tras la pretemporada.
"En Alianza Lima, el ‘5’ apunta a ser uruguayo. Ya hay un volante de contención de esa nacionalidad en carpeta y el mercado se mueve en esa dirección", informó el comunicador a través de su cuenta de ‘X’.
Y es que, al revisar las recientes alineaciones de Guede, se observa que suele apostar por un esquema con doble mediocentro defensivo, aunque en su plantel solo cuenta con dos opciones naturales para ese puesto: Jesús Castillo y Pedro Aquino, ambos con rendimiento irregular. Incluso, el técnico se ha visto obligado a adaptar a Gianfranco Chávez en esa función.
De esta manera, los ‘íntimos’ buscan reforzarse con un futbolista uruguayo, conocidos por su ímpetu y jerarquía en la marca, con el objetivo de fortalecer su estructura defensiva.
Fichajes de Alianza Lima para la Liga 1 2026
- Alan Cantero
- Alejandro Duarte
- D'Alessandro Montenegro
- Cristian Carbajal
- Luis Ramos
- Jairo Velez
- Mateo Antoni
- Federico Girotti
- Luis Advíncula
