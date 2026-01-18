Pablo Guede reveló la fórmula de la victoria de Alianza Lima ante Colo Colo: "No podían..."

Alianza Lima logró su primera victoria en su último partido por la Serie Río de La Plata 2026 ante Colo Colo. Tras finalizar el encuentro, el técnico argentino Pablo Guede fue entrevistado por diversos periodistas y reveló la verdadera fórmula para vencer por 3 a 2 al cuadro chileno dirigiendo al cuadro íntimo.

Pablo Guede reveló por qué Alianza Lima ganó a Colo Colo

Pablo Guede decidió dar declaraciones a los periodistas que estaban cubriendo el duelo entre Alianza y Colo Colo. Antes de salir de la cancha, el argentino reveló las razones de la victoria aliancista por 3 a 2 sobre el equipo chileno.

Para vencer al 'Cacique', el equipo necesitaba que los once jugadores en la cancha corrieran con la misma intención de recuperar el balón y mantener la posesión para controlar el partido.

"Para mí es súper importante que cuando perdamos la pelota presionemos, pero se vio que (Colo Colo) no podían salir de su campo. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que pregonar y hacer el sacrificio de recuperar la pelota rápidamente", manifestó en primera instancia.

Video: Gerson Cuba

"Yo creo que eso es lo primero en lo que debíamos trabajar para tener solidez. Para, a la hora de jugar con la pelota, tener la tranquilidad de que los once que están en la cancha van a recuperarla", finalizó.

De esta forma, Pablo Guede quedó convencido de que Alianza Lima logrará victorias si todos sus jugadores van con la misma intensidad de recuperar el balón y con ello controlar el partido, tal cual sucedió ante Colo Colo por la Serie Río de La Plata.

Alianza Lima en la Serie Río de La Plata

Alianza Lima logró su primera victoria ante Colo Colo por 3 a 2; sin embargo, en sus encuentros anteriores solo obtuvo derrotas ante Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe. En general, el equipo de Alianza tuvo un buen desempeño en el certamen disputado en Uruguay.