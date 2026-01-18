Así reaccionó la prensa chilena tras victoria de Alianza Lima a Colo Colo: "¡De no creer!"

Alianza Lima logró un triunfo vital en la Serie Río de la Plata ante Colo Colo en Montevideo. Un marcador de 3-2 que genera ilusión en la afición blanquiazul, que ahora alista su plantel para el choque ante Inter Miami de Lionel Messi. En medio de esta desazón para el 'Cacique', la prensa chileno no se guardó nada contra el equipo que tiene en sus filas a Arturo Vidal.

El reconocido medio "La Tercera", fue claro en su minuto a minuto del duelo entre blanquiazules y chilenos. Si bien Colo Colo sentía cierta sensación de sacar un marcador positivo en Montevideo, finalmente Alan Cantero anotó el tercer gol definitivo que selló la victoria blanquiazul en esta jornada de la Serie Río de la Plata.

Por si fuera poco, dio un duro comentario por la defensa frágil que mostró en este choque internacional, el cual denota que hay mucho trabajo por hacer de cara al inicio del Campeonato Nacional de Chile. Como se sabe Colo Colo no clasificó a ningún torneo internacional, por lo que tiene la obligación de ser campeón local.

"Caída de Colo Colo ante Alianza Lima en su segundo amistoso de la Serie Río de La Plata. En un duelo lleno de goles, el Cacique cayó contra el conjunto limeño. De no creer la poca resistencia alba. Otra vez les convierte al instante. Cantero clavó un misil al ángulo para el festejo peruano", se lee en La Tercera de Chile.

La Tercera de Chile reaccionó al tercer gol de Alianza Lima a Colo Colo.l

Prensa chilena arremete contra Colo Colo por perder ante Alianza Lima

"El despertar goleador de Correa no le alcanza a Colo Colo: el Cacique tropieza ante el Alianza Lima de Pablo Guede. Hasta la fecha, el elenco popular nunca había perdido en la Serie Rio de La Plata. En el Parque Viera, los albos perdieron 3-2 ante los peruanos. Si bien dio con el gol en el segundo tiempo, el pecado de los nacionales fue que inmediatamente encajó en su portería.", se lee en "El Deportivo" de Chile.