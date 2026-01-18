¡Primer grito blanquiazul! Gol de Luis Ramos para el 2-1 de Alianza Lima ante Colo Colo - VIDEO

Tras ser una de las novedades en el mercado de pases de Alianza Lima, Luis Ramos responde con gol ante la afición blanquiazul. El delantero nacional anotó de una forma poco común el 2-1 parcial de los 'íntimos' ante Colo Colo en esta última fecha de la Serie Río de la Plata 2026.

Sobre los 74 minutos, cuando el marcador estaba igualado 1-1, el equipo de Pablo Guede no bajó los brazos y anotó el segundo por obra de Luis Ramos. El ex América de Cali se estrena con su primer gol blanquiazul para orgullo de los hinchas, quienes esperan su mejor versión a lo largo de la temporada 2026.

Fuera de la anotación que consiguió el ex Cusco FC, se debe destacar la gran jugada individual de Alan Cantero para evadir a los rivales y hacerse el espacio justo para enviar el centro justo al pecho de Luis Ramos, quien con un ligero empuje selló el 2-1 para la euforia de los 'íntimos'.

De esta manera, el delantero deja en claridad su capacidad de anotar gol y que tiene todas las cualidades para poder ser el '9' que tanto anhela la afición blanquiazul en su afán de pelear la Liga 1 2026 y superar las fases preliminares de la Copa Libertadores.

¿Cómo quedó Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido entre Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata quedó 3-2 a favor de los blanquiazules. El cuadro de Pablo Guede cierra el certamen internacional con un triunfo que denota mucha ilusión en la afición, que ahora deberán alistarse para el choque ante Inter Miami de Lionel Messi.