Pablo Guede protagonizó tenso cruce con Jesús Castillo en el Alianza vs Colo Colo: "Cuidado" - VIDEO
El DT de Alianza Lima, Pablo Guede, volvió a protagonizar un tenso momento con un futbolista como Jesús Castillo en amistoso ante Colo Colo.
Alianza Lima cerró el primer tiempo ante Colo Colo con una victoria parcial de 1-0 gracias al gol de Paolo Guerrero. Sin embargo, uno de los hechos que llamó la atención al aficionado blanquiazul fue la molestia del DT Pablo Guede con su dirigido Jesús Castillo. ¿Qué pasó en el amistoso por Serie Río de la Plata?
Sobre los minutos finales del primer tiempo, se dio una infracción contra Alianza Lima, el cual pudo ser evitado si Jesús Castillo hubiera evitado el traslado de su rival. Este hecho generó que Pablo Guede explote en la zona técnica y sea percibido por los reporteros a ras de cancha.
Justamente, la periodista de la transmisión de Disney Plus tomó la palabra e informó de la reacción de Pablo Guede ante esta ocasión que vivió Jesús Castillo en el choque entre Alianza Lima vs Colo Colo. Este episodio hace revivir el tenso momento entre el estratega argentino y Sergio Peña, por lo que ahora este incidente se viene haciendo viral en redes sociales.
"Y Pablo Guede indignado con Jesús Castillo que se le dice que se cuide la espalda y cuidado las marcas", informaron durante la transmisión de ESPN y Disney Plus.
Alianza Lima cierra su gira en Uruguay
Con este partido ante Colo Colo, Alianza Lima culmino su participación en la Serie Río de la Plata y ahora regresa a la capital en busca de su preparación para el choque ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026. Los dirigidos de Pablo Guede siguen una ardua exigencia con el fin de conseguir la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores e iniciar con pie derecho el Torneo Apertura 2026.
