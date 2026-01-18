0
EN VIVO
Alianza Lima vs. Colo Colo por Serie Río de la Plata
EN DIRECTO
Boca Juniors vs Olimpia amistoso internacional

Hernán Barcos olvidó a Alianza y se rindió en elogios ante campeón nacional: "Club lindo"

Hernán Barcos dio declaraciones previas a la 'Tarde Cajacha' y elogió al club que se coronó campeón nacional, olvidando su pasado en Alianza Lima.

Luis Blancas
Hernán Barcos dejó de lado a Alianza Lima y elogió a club campeón
Hernán Barcos dejó de lado a Alianza Lima y elogió a club campeón | Foto: Alianza Lima
COMPARTIR

Hernán Barcos disputó su primer partido con FC Cajamarca ante ADT de Tarma en la 'Tarde Cajacha'. Antes del gran encuentro, realizó declaraciones en las que se olvidó de su antiguo club, Alianza Lima, para elogiar a su actual equipo. Para el 'Pirata', el equipo cajamarquino es un club hermoso.

Futbolista se fue de Alianza y ahora elogió a Sporting Cristal

PUEDES VER: Se fue de Alianza Lima y ahora se rinde en elogios ante Sporting Cristal: "Equipo grande"

Hernán Barcos olvidó su pasado en Alianza Lima y se rindió en elogios ante campeón peruano

En conversación con Nativa TV, Barcos dejó en claro que jugar por FC Cajamarca es un gran reto, ya que en poco tiempo de fundación (3 años) ya se encuentra compitiendo en la Liga 1.

Además, Hernán Barcos expresó que el club cajamarquino es un equipo muy atractivo debido al plantel que posee, desde sus jugadores, dirigentes hasta el técnico.

hernan barcos fc cajamarca

Hernán Barcos se rindió en elogios ante FC Cajamarca.

"Es un desafío bonito con un club hermoso para hacer las cosas bien. Es un equipo ambicioso, que en su tercer año ya está en primera división. Entonces, tenemos que seguir ese legado y dejar el club en alto. Contamos con un gran grupo, un gran director técnico, y estamos todos en la misma línea con los dirigentes. Queda trabajar y que empiece el campeonato", empezó diciendo.

Por otro lado, el 'Pirata' manifestó que tiene el gran objetivo de lograr grandes cosas con FBC Cajamarca, ya que la directiva del club hizo un gran esfuerzo por ficharlo y también por traer a otros jugadores de renombre en el Perú.

"Con mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer las cosas bien, de tener un gran año. El club ha hecho un gran esfuerzo para armar el grupo, así que ahora depende de nosotros hacer las cosas bien", concluyó.

Hernán Barcos se fue de Alianza Lima para fichar por FC Cajamarca

Hernán Barcos tenía la gran idea de seguir jugando en Alianza Lima de cara a la temporada 2026; sin embargo, la directiva liderada por Franco Navarro decidió no seguir contando con el delantero, por lo que tuvo que retirarse del cuadro blanquiazul.

Tras su salida, el presidente de FBC Cajamarca, Omar Zavaleta, llamó a Barcos para proponerle jugar en el equipo cajamarquino, ya que tenía un gran proyecto al llegar a la Liga 1. De esa forma, el goleador argentino firmó y ahora es nuevo jugador del debutante en el fútbol peruano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Canal que se emite por Movistar confirmó que transmitirá la Liga 1 2026: "Para todo el Perú"

  2. Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO por Disney Plus: transmisión del partido

  3. Se fue de Universitario y ahora expresó su emoción por jugar en campeón de Libertadores: "Contento"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano