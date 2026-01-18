Hernán Barcos olvidó a Alianza y se rindió en elogios ante campeón nacional: "Club lindo"

Hernán Barcos disputó su primer partido con FC Cajamarca ante ADT de Tarma en la 'Tarde Cajacha'. Antes del gran encuentro, realizó declaraciones en las que se olvidó de su antiguo club, Alianza Lima, para elogiar a su actual equipo. Para el 'Pirata', el equipo cajamarquino es un club hermoso.

Hernán Barcos olvidó su pasado en Alianza Lima y se rindió en elogios ante campeón peruano

En conversación con Nativa TV, Barcos dejó en claro que jugar por FC Cajamarca es un gran reto, ya que en poco tiempo de fundación (3 años) ya se encuentra compitiendo en la Liga 1.

Además, Hernán Barcos expresó que el club cajamarquino es un equipo muy atractivo debido al plantel que posee, desde sus jugadores, dirigentes hasta el técnico.

Hernán Barcos se rindió en elogios ante FC Cajamarca.

"Es un desafío bonito con un club hermoso para hacer las cosas bien. Es un equipo ambicioso, que en su tercer año ya está en primera división. Entonces, tenemos que seguir ese legado y dejar el club en alto. Contamos con un gran grupo, un gran director técnico, y estamos todos en la misma línea con los dirigentes. Queda trabajar y que empiece el campeonato", empezó diciendo.

Por otro lado, el 'Pirata' manifestó que tiene el gran objetivo de lograr grandes cosas con FBC Cajamarca, ya que la directiva del club hizo un gran esfuerzo por ficharlo y también por traer a otros jugadores de renombre en el Perú.

"Con mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer las cosas bien, de tener un gran año. El club ha hecho un gran esfuerzo para armar el grupo, así que ahora depende de nosotros hacer las cosas bien", concluyó.

Hernán Barcos se fue de Alianza Lima para fichar por FC Cajamarca

Hernán Barcos tenía la gran idea de seguir jugando en Alianza Lima de cara a la temporada 2026; sin embargo, la directiva liderada por Franco Navarro decidió no seguir contando con el delantero, por lo que tuvo que retirarse del cuadro blanquiazul.

Tras su salida, el presidente de FBC Cajamarca, Omar Zavaleta, llamó a Barcos para proponerle jugar en el equipo cajamarquino, ya que tenía un gran proyecto al llegar a la Liga 1. De esa forma, el goleador argentino firmó y ahora es nuevo jugador del debutante en el fútbol peruano.