¡Magistral! Hernán Barcos se lució con espectacular asistencia de gol para el 2-1 de FC Cajamarca
¡Inoxidable! Hernán Barcos ya empezó a destacar con la camiseta de FC Cajamarca. El 'Pirata' se lució con un espectacular pase de gol para que Bentancourt anote el 2-1 ante ADT por la Tarde Cajacha.
