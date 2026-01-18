Hernán Barcos se lució con espectacular asistencia de gol para el 2-1 de FC Cajamarca | Composición: Líbero

¡Magistral! Hernán Barcos se lució con espectacular asistencia de gol para el 2-1 de FC Cajamarca

¡Inoxidable! Hernán Barcos ya empezó a destacar con la camiseta de FC Cajamarca. El 'Pirata' se lució con un espectacular pase de gol para que Bentancourt anote el 2-1 ante ADT por la Tarde Cajacha.