¡Ovacionado! El gran recibimiento a Hernán Barcos en la presentación de FC Cajamarca

Hernán Barcos llegó a hacer historia en Alianza Lima, pero lamentablemente no le renovaron para la temporada 2026. Si bien a inicios del 2025 dijo que se iba a retirar, el 'Pirata' ha apostado por alargar su carrera durante un año más. Tras su salida llegaron las ofertas y terminó aceptando el gran reto de ser nuevo delantero de FC Cajamarca.

Al confirmarse su fichaje, rápidamente se ganó el cariño de la gente de FC Cajamarca y desde que llegó a la ciudad lo han recibido como una 'estrella'. Lo mismo paso esta tarde en la Tarde Cajacha, en donde el equipo de Hernán Barcos hizo su presentación oficial de la temporada 2026. El más ovacionado fue el ex Alianza Lima, saben que les dará muchas alegrías. (Video: Luis Padilla)

FC Cajamarca venció 2-1 a ADT de Tarma y quedó listo para hacer su debut en la Liga 1. El partido se jugó en el estadio Héroes de San Ramón. Pablo Lavandeira y Jonathan Betancourt, con pase de Barcos, anotaron para el equipo local, mientras que el equipo tarmeño descontó a través de Joao Rojas.

El debut de FC Cajamarca en la Liga 1

El equipo que dirige Carlos Silvestri tendrá que alistarse para viajar a Chongoyape, pues su rival será Juan Pablo II en condición de visita. El partido está programado para el 31 de enero. Hasta que llegue el enfrentamiento, el equipo cajamarquino seguirá entrenando y no se descarta que pacten más amistosos.

Hernán Barcos habló de Alianza Lima

"Siempre (está en mi corazón). Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón", fue la declaración de Hernán Barcos para Nativa, tras ser consultado sobre Alianza Lima. Parece que aunque ya tiene nuevo equipo, se quedó con la espina de que hubiera pasado si seguía un año más vistiendo la blanquiazul. No pudo cumplir su deseo de retirarse en Matute.