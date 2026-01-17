Alineaciones de Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de la Plata: el inédito once de Pablo Guede

Alianza Lima cerrará su participación en la Serie Río de la Plata 2026 ante Colo Colo este domingo en el Estadio Parque Viera de Montevideo. Los blanquiazules están en la obligación de lograr un triunfo frente a los 'Albos' tras sus últimas dos derrotas contra Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe. Pablo Guede prepara grandes variantes en el once titular.

Alineación de Alianza Lima:

Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Sergio Peña, Gaspar Gentile, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Paolo Guerrero .

En el arco victoriano, el boliviano Guillermo Viscarra tomará el lugar de Alejandro Duarte, quien no tuvo un buen partido ante el 'Tantengue'. A su vez, en defensa se espera la inclusión de Garcés y el uruguayo Mateo Antoni en lugar de Jhoao Velásquez y Miguel Trauco. El técnico argentino está dispuesto a realizar diversas modificaciones y presentar una formación renovada para darle minutos a todas sus figuras.

Eryc Castillo apunta al titularato ante Colo Colo

Por su parte, según el periodista José Varela, otra de las sorpresas apunta a ser la presencia de Gentile junto a la 'Culebra' Castillo y Jairo Vélez, mucho más adelantados, dejando como único punta al delantero peruano, Paolo Guerrero. El ex Universitario se mostró muy participativo ante el 'Rojiblanco' por lo que el entrenador volverá a darle su confianza, pensando en el inicio de la Liga 1 2026.

En este duelo, el futbolista Gianfranco Chávez se perfila para volver a ser el '6' del equipo, considerando el sistema 1-4-1-4-1. Mientras tanto, el volante Sergio Peña será ratificado desde el vamos y tendrá como principal objetivo ser el conductor de su equipo ante los chilenos.

Alineación de Colo Colo:

Fernando de Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa y Lucas Cepeda .

De otro lado, Colo Colo vendrá más que motivado a este encuentro luego de vencer por penales 4-3 a Olimpia. Los 'Albos' no pudieron en el tiempo reglamentario frente a los paraguayos, tal es así que, el duelo tuvo que definirse desde los doce pasos. El experimentado volante Arturo Vidal logró convertir en la ronda de los penales, y llegará onfire para enfrentar nuevamente a los blanquiazules.

Arturo Vidal será referente en el once de Colo Colo ante Alianza Lima

Luego de los últimos ensayos, el entrenador Fernando Ortiz tendría contemplado volver a presentar el mismo once que consiguió imponerse frente al 'Decano', en donde destacan los referentes Matías Fernández, Vidal, Sosa y Correa con Cepeda como principales elementos de ataque.