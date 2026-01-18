Hernán Barcos se acordó de Alianza Lima tras su presentación en FC Cajamarca: "Corazón"

Durante la Tarde Cajacha, evento donde FC Cajamarca presentó a todo su plantel frente a varios hinchas, Hernán Barcos fue consultado sobre su paso por Alianza Lima y si aún tiene sentimientos con el club donde se convirtió en ídolo a lo largo de su estadía. El delantero argentino sorprendió con su respuesta.

Como sabemos, el 'Pirata' es ícono en Matute debido a que es el máximo goleador extranjero en la historia de la institución deportiva, motivo por el cual su partida de La Victoria fue sumamente controversial. Ahora, lejos del cuadro íntimo, el atacante recordó al club del cual se hizo hincha. "Siempre (está en mi corazón). Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón", indicó para las cámaras de Nativa.

Recordemos que Hernán Barcos fue bicampeón de la Liga 1 con Alianza Lima en los años 2021 y 2022, y subcampeón en el 2023. Además, fue clave la temporada pasada para que los blanquiazules lleguen hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana, gracias a sus goles en el mencionado torneo y también en la Copa Libertadores.

Hernán Barcos con FC Cajamarca.

Hernán Barcos habló sobre FC Cajamarca

"Con mucho entusiasmo y ganas de hacer las cosas bien, de tener un gran año. El club ha hecho un gran esfuerzo por armar el grupo que se armó, así que ahora depende de nosotros hacer las cosas bien", señaló el 'Pirata' durante la presentación de FC Cajamarca en la Tarde Cajacha 2026.

FC Cajamarca repleto de ex Alianza Lima

Dejando de lado a Hernán Barcos, estos son todos los futbolistas con pasado en Alianza Lima que jugarán este 2026 en FC Cajamarca: Pablo Lavandeira, Mauricio Arrasco, Said Peralta, Pablo Míguez, Arley Rodríguez, Ricardo Lagos, Axel Moyano, Carlos Gómez, Sebastie Pineau, José Gallardo y Jonathan Medina.