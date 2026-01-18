Alianza Lima y Universitario se unen para festejar importante acontecimiento: ¿Qué pasó?

Los dos clubes más importantes del fútbol peruano son, sin duda alguna, Alianza Lima y Universitario de Deportes. Ambas instituciones deportivas son las que tienen más títulos nacionales e hinchas alrededor del mundo, por lo que sorprendió a muchos que se junten para celebrar el mismo acontecimiento que incumbe a todo el país.

Mediante su cuenta oficial de 'X', conocida plataforma social, tanto blanquiazules como cremas felicitaron a la ciudad de Lima por su aniversario número 491. Como sabemos, este domingo 18 de enero la capital del Perú se encuentra de cumpleaños y los dos elencos más grandes de nuestro balompié decidieron festejarlo en sus redes.

"¡Feliz aniversario, Lima! Llevamos tu nombre en cada corazón blanquiazul", precisó Alianza Lima, mientras que Universitario de Deportes indicó lo siguiente: "¡Felicidades, Lima! Celebramos el legado histórico y cultural de la Ciudad de los Reyes. ¡Feliz 491 aniversario!".

El saludo de Alianza Lima.

De esta forma, ambos clubes celebraron el onomástico de nuestra capital, apodada en su momento como 'La Ciudad de los Reyes'. Vale precisar que actualmente únicamente hay tres conjuntos limeños disputando la Liga 1 2026, la cual es la Primera División del Perú.

Universitario y su saludo.

Clubes de Lima en la Liga 1 2026

Teniendo en cuenta que Sport Boys pertenece al Callao y no a Lima, ya que muchos suelen confundirse, únicamente hay tres clubes de la capital disputanto la máxima categoría del fútbol peruano. Estos son Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, precisamente los elencos más grandes de nuestro balompié.