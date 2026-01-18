0
EN VIVO
Barcelona vs Real Sociedad por LaLiga

Alianza Lima y Universitario se unen para festejar importante acontecimiento: ¿Qué pasó?

Alianza Lima y Universitario de Deportes sorprendieron a toda su hinchada al celebrar juntos un importante acontecimiento nacional.

Francisco Esteves
Alianza Lima y Universitario celebraron importante acontecimiento.
Alianza Lima y Universitario celebraron importante acontecimiento. | Foto: GLR.
COMPARTIR

Los dos clubes más importantes del fútbol peruano son, sin duda alguna, Alianza Lima y Universitario de Deportes. Ambas instituciones deportivas son las que tienen más títulos nacionales e hinchas alrededor del mundo, por lo que sorprendió a muchos que se junten para celebrar el mismo acontecimiento que incumbe a todo el país.

Paulo Autuori se refirió a si estará de acuerdo en fichar al séptimo extranjero en Sporting Cristal.

PUEDES VER: Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, da fuerte opinión sobre fichar al séptimo extranjero: "Calidad"

Mediante su cuenta oficial de 'X', conocida plataforma social, tanto blanquiazules como cremas felicitaron a la ciudad de Lima por su aniversario número 491. Como sabemos, este domingo 18 de enero la capital del Perú se encuentra de cumpleaños y los dos elencos más grandes de nuestro balompié decidieron festejarlo en sus redes.

"¡Feliz aniversario, Lima! Llevamos tu nombre en cada corazón blanquiazul", precisó Alianza Lima, mientras que Universitario de Deportes indicó lo siguiente: "¡Felicidades, Lima! Celebramos el legado histórico y cultural de la Ciudad de los Reyes. ¡Feliz 491 aniversario!".

Alianza Lima

El saludo de Alianza Lima.

De esta forma, ambos clubes celebraron el onomástico de nuestra capital, apodada en su momento como 'La Ciudad de los Reyes'. Vale precisar que actualmente únicamente hay tres conjuntos limeños disputando la Liga 1 2026, la cual es la Primera División del Perú.

Universitario

Universitario y su saludo.

Clubes de Lima en la Liga 1 2026

Teniendo en cuenta que Sport Boys pertenece al Callao y no a Lima, ya que muchos suelen confundirse, únicamente hay tres clubes de la capital disputanto la máxima categoría del fútbol peruano. Estos son Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, precisamente los elencos más grandes de nuestro balompié.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. FC Cajamarca vs. ADT EN VIVO HOY por Nativa: transmisión de la Tarde Cajacha

  2. Se fue de Alianza Lima y ahora se rinde en elogios ante Sporting Cristal: "Equipo grande"

  3. ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo y dónde ver EN VIVO partido por la Serie Río de La Plata?

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano