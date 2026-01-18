0
Iba a ser el gran fichaje de Universitario, firmó por otro club y se lesionó en su debut

Universitario de Deportes tenía conversaciones avanzadas para fichar a futbolistas, pero decidió irse a otro club y ahora se lesionó en su primer partido oficial.

Luis Blancas
Futbolista iba a fichar por Universitario, firmó por otro club y en su debut salió lesionado
Futbolista iba a fichar por Universitario, firmó por otro club y en su debut salió lesionado | Composición: Líbero
Universitario de Deportes continúa con su pretemporada de cara al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, en medio de estos preparativos, una impactante noticia sacudió a la institución de Ate. Se trata de Abel Hernández, futbolista que estuvo a punto de unirse al equipo merengue, y que lamentablemente sufrió una lesión en su debut oficial con Peñarol, su nuevo club.

Hernández, de quien en Uruguay informaban que su llegada a Perú era inminente tras haber tenido conversaciones avanzadas con Universitario, sufrió una dura lesión después de debutar con Peñarol ante River Plate en la Serie Río de La Plata.

A los siete minutos del primer tiempo, Abel Hernández tuvo una clara ocasión de gol, pero lamentablemente chocó bruscamente con el arquero Beltrán.

Abel Hernández salió lesionado en su debut con Peñarol ante River Plate

Esta acción provocó que 'La Joya' quedara tendido en el piso del césped y luego se cubriera el rostro con la camiseta como síntoma de dolor y preocupación.

Diego Aguirre, el técnico de Peñarol, al ver que el equipo médico entró a la cancha, decidió sustituir a Hernández para no arriesgarlo y que tenga una recuperación con miras al inicio de la Liga AUF Uruguaya.

Al momento de abandonar el campo de juego, Abel demostró que la lesión no era tan grave como se pudo evidenciar al inicio, ya que salió caminando por sus propios medios, pero con molestias en la rodilla.

Universitario estuvo cerca de fichar a Abel Hernández

En Uruguay informaron que Jorge Fossati tenía la gran intención de contar con Abel Hernández para Universitario de Deportes para el 2026; sin embargo, debido a su repentina salida, el futbolista uruguayo no logró concretar su fichaje con el cuadro merengue.

