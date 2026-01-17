Javier Rabanal se rindió en elogios ante ex Garcilaso que firmó por Universitario: "Me encanta"

Javier Rabanal completó su segunda semana de entrenamientos al mando de Universitario de Deportes. El técnico español permanece enfocado en sus próximos amistosos previo a la Noche Crema 2026, por lo que poco a poco viene conociendo más de cerca a los futbolistas incluido los nuevos fichajes.

Javier Rabanal elogió a ex Garcilaso que firmó por Universitario

Al respecto, en una reciente entrevista con el programa 'En Pared' de TV Perú Deportes, el estratega europeo sorprendió al señalar que viene quedando muy satisfecho con el desempeño del delantero Álex Valera, quien firmó contrato con la 'U' hasta fines de año. Incluso recordó la vez cuando bajo el mando de IDV enfrentó al ex Deportivo Garcilaso en la Copa Libertadores, y lo cautivó con su nivel futbolístico.

"Álex Valera es claro, siempre termina imponiéndose le traigan lo que le traigan, lo que habla muy bien de él, me encanta, y cuando nos enfrentamos en Libertadores, me parecía que tenía unos ritmos altísimos, un disparo muy completo", expresó.

A su vez, Rabanal destacó a los atacantes que dispondrá a lo largo de la temporada. "Me gusta mucho cuando con Edison se juntan muy bien en la punta, pero también me gusta mucho lo que hace el 'Tunche', es un jugador que cayendo desde el lado izquierdo tiene un buen remate se nota el pasado que tiene de jugar más caído hacía los costados", agregó.

Álex Valera jugó en Deportivo Garcilaso en la temporada 2019

Hay que recordar que, a lo largo de su carrera profesional, el 'Cholo', Álex Valera logró defender la camiseta de Deportivo Garcilaso del Cusco en el 2019. En esta etapa, el '20' de la 'U' marcó un total de 7 goles.

Javier Rabanal y su opinión sobre Sekou Gassama

De igual forma, el entrenador de Universitario volvió a pronunciarse y defender la llegada del delantero senegalés-español Sekou Gassama a tienda crema. Sobre ello. Rabanal aclaró que junto a su comando técnico quedaron convencidos de su efectividad en ofensiva, incluso resaltó sus principales cualidades.

"Hemos traído un jugador que ha generado mucha polémica porque se incorporaba más tarde, llega ahora en unos días, que es un perfil totalmente diferente, no es traerlo para sustituir a nadie, sino porque tiene una característica muy marcada de un juego aéreo que está por encima de todos los demás, es muy poderoso y nos puede dar una variante para juego largo directo, también para pelear balones para otros y remate directo al arco", sentenció.