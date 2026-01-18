- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Colo Colo
- Barcelona vs Real Sociedad
- Boca Juniors vs Olimpia
- Bolivia vs Panamá
- Sporting Cristal
- Universitario
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Rodrigo Ureña, ex Universitario, cayó con Millonarios en su debut en Colombia
El campeón con Universitario no pudo celebrar en su debut oficial con la camiseta de Millonarios, su equipo perdió de visita
Rodrigo Ureña tenía contrato con Universitario por todo el 2026, pero parece que las cosas cambiaron mucho con la llegada de la nueva administración. El volante chileno sintió que ya era momento de ponerle fin a su paso por el equipo crema, tras lograr ser campeón nacional durante tres años consecutivos. Por eso pidió su salida a final del 2025.
Tras pagar la claúsula de salida, Millonarios de Colombia se quedó con el fichaje del volante chileno. Rodrigo Ureña se mostró contento de volver a tierras colombianas, pues ya sabe lo que es jugar en esa liga. Hace unos días lo vimos en un amistoso ante Boca Juniors en la Bombonera, pero ahora le tocó hacer su debut en el Apertura colombiano.
El ex Universitario fue titular con su equipo, pero no pudo hacer nada para evitar caer 2-1 en condición de visita con Atlético Bucaramanga. El volante disputó 64 minutos, antes de salir por su compañero Dewar Victoria. El gol de la derrota llegó cuando él ya estaba fuera del campo de juego. Luego, las cámaras lo captaron evidentemente molesto por el resultado.
Rodrigo Ureña perdió en su debut en Colombia
Universitario no le consigue reemplazo
Hasta el momento no hay noticias sobre un posible reemplazo de Rodrigo Ureña en Universitario. Saben que es una baja durísima, pero parece que están confiando en los jugadores del plantel actual. El único refuerzo que llegó en los últimos días fue Lisandro Alzugaray, atacante argentino que llegó desde LDU de Ecuador.
Trayectoria de Rodrigo Ureña
El volant chileno ha jugado en Unión Española, Universidad de Chile, Cobresal, Deportes Temuco, Palestino y Deportes Antofagasta en Chile; posteriormente pasó al América de Cali y al Deportes Tolima en Colombia. Hasta llegar a Universitario, ser tricampeón y ser anunciado como refuerzo de Millonarios de Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90