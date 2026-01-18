Rodrigo Ureña, ex Universitario, cayó con Millonarios en su debut en Colombia

Rodrigo Ureña tenía contrato con Universitario por todo el 2026, pero parece que las cosas cambiaron mucho con la llegada de la nueva administración. El volante chileno sintió que ya era momento de ponerle fin a su paso por el equipo crema, tras lograr ser campeón nacional durante tres años consecutivos. Por eso pidió su salida a final del 2025.

Tras pagar la claúsula de salida, Millonarios de Colombia se quedó con el fichaje del volante chileno. Rodrigo Ureña se mostró contento de volver a tierras colombianas, pues ya sabe lo que es jugar en esa liga. Hace unos días lo vimos en un amistoso ante Boca Juniors en la Bombonera, pero ahora le tocó hacer su debut en el Apertura colombiano.

El ex Universitario fue titular con su equipo, pero no pudo hacer nada para evitar caer 2-1 en condición de visita con Atlético Bucaramanga. El volante disputó 64 minutos, antes de salir por su compañero Dewar Victoria. El gol de la derrota llegó cuando él ya estaba fuera del campo de juego. Luego, las cámaras lo captaron evidentemente molesto por el resultado.

Rodrigo Ureña perdió en su debut en Colombia

Universitario no le consigue reemplazo

Hasta el momento no hay noticias sobre un posible reemplazo de Rodrigo Ureña en Universitario. Saben que es una baja durísima, pero parece que están confiando en los jugadores del plantel actual. El único refuerzo que llegó en los últimos días fue Lisandro Alzugaray, atacante argentino que llegó desde LDU de Ecuador.

Trayectoria de Rodrigo Ureña

El volant chileno ha jugado en Unión Española, Universidad de Chile, Cobresal, Deportes Temuco, Palestino y Deportes Antofagasta en Chile; posteriormente pasó al América de Cali y al Deportes Tolima en Colombia. Hasta llegar a Universitario, ser tricampeón y ser anunciado como refuerzo de Millonarios de Colombia.